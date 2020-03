Coronavirus in Italia, il bollettino del 31 marzo 2020, sono 105.792 i contagi

Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, ha ufficializzato i dati inerenti i numeri di contagi da Coronavirus in Italia alla data di oggi. Numeri che confermano una rallentamento della diffusione, con un totale di ospedalizzati in discesa rispetto a quanto abbiamo visto nei giorni scorsi.

Dall’inizio dell’epidemia sono, in tutto, 105.792 le persone che hanno contratto il virus. Tale numero tiene conto, nel complesso, anche dei deceduti e dei guariti. Vediamo più da vicino com’è la situazione nel Paese al 31 marzo 2020.

Coronavirus in Italia, situazione in miglioramento

Al 31 marzo 2020 sono complessivamente 105.792 le persone che, in Italia, hanno contratto il Coronavirus. Coloro che, attualmente, risultano positivi sono 77.635 di cui il 59% si trova isolato al proprio domicilio senza alcun sintomo o con una sintomatologia molto lieve. Sono 28.192 le persone ricoverate in ospedale con un incremento, rispetto alla giornata di ieri, pari a soli 397 pazienti. In calo anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva che sale di colo 42 unità arrivando a 4.023.

Leggermente diminuito, rispetto a ieri, il numero dei guariti che si mantiene, comunque, tra i più elevati degli ultimi giorni. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono guariti 1.109 pazienti (481 in meno rispetto a ieri) portando il numero totale dei guariti a 15.729. Sono aumentati di 837 unità i pazienti deceduti con un incremento rispetto a ieri di 25 casi. Il totale, dunque, di coloro che sono morti a causa del Coronavirus è pari a 12.428 persone.

Si è registrato, dunque, una diminuzione dei ricoverati che offre una foto generale dell’andamento dei contagi e di come il sistema ospedaliero vi sta facendo fronte. Attualmente, è stato comunicato, il totale dei deceduti è composto per il 70% da uomini e per il 30% da donne.

Le Regioni più colpite

Le Regioni ancora più colpite, come nei giorni scorsi, risultano essere la Lombardia e l’Emilia Romagna. La Lombardia ha un totale di pazienti attivi pari a 25.124 persone e l’Emilia Romagna ne ha, invece, 10.953. Seguono il Piemonte, il Veneto e la Toscana con, rispettivamente, 8.082, 7.850 e 4.226.

In fondo alla classifica, con il minor numero di casi, vi sono il Molise con 117 casi, la Basilicata con 216 casi e la Valle D’Aosta con 552 casi.