Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro parla di Clizia Incorvaia: “Ho perso la testa, speriamo bene”

Il Grande Fratello Vip sta volgendo al termine e per molti dei concorrenti è il momento di tracciare un bilancio. Quello di Paolo Ciavarro non può che essere positivo visto che proprio all’interno della casa più spiata d’Italia ha conosciuto la sua nuova fidanzata.

I due, nonostante la distanza, continuano a professarsi innamorati. Probabilmente anche dopo la fine del programma, prevista per l’8 aprile, Paolo e Clizia non potranno incontrarsi a causa dell’emergenza coronvirus che ha messo praticamente in ginocchio l’Italia.

Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha raccontato ai suoi amici le emozioni e le sensazioni che ha vissuto proprio al fianco dell’influencer. Paolo Ciavarro, infatti, ha rivelato che non si sarebbe mai aspettato che potesse ritrovare l’amore. Una situazione che l’ha reso felice e che non vede l’ora di potersi vivere lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere.

La storia di Clizia e Paolo nata al Grande Fratello Vip

Clizia Incorvaia dopo pochi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip ha mostrato il suo interesse per Paolo Ciavarro. La bella influencer, infatti, ha raccontato di aver trovato un certo feeling intellettivo oltre a chiarire che dal suo punto di vista si tratta di un bellissimo ragazzo. All’improvviso, durante una chiacchierata serale in giardino i due si sono lasciati andare ad un intenso e lungo bacio.

I protagonisti della vicenda, però, hanno preferito lasciare i coinquilini all’oscuro di tutto. Alfonso Signorini ha mostrato le dolci immagini durante la puntata rendendo pubblico il loro feeling. A distanza di poche ore, mentre la bella influencer era in piscina, si è tuffato anche Paolo e in questa circostanza è scattato un nuovo focosissimo bacio.

A distanza di alcuni giorni Clizia, però, è stata costretta a lasciare la casa del Grande Fratello. La bella siciliana, infatti, è stata punita per aver detto una frase decisamente infelice sui pentiti. Questo ha, comprensibilmente, mandato in crisi Paolo che ha comunque continuato il suo percorso. Ora i due sono costretti a vivere la loro relazione a distanza. I messaggi di affetto sono praticamente all’ordine del giorno, in attesa di potersi rincontrare e viversi nella quotidianità.

Le confessioni di Paolo Ciavarro

Come detto in precedenza, per Paolo Ciavarro è giunto il momento di tracciare un bilancio del percorso fatto al Grande Fratello Vip. Per il figlio d’arte non può che essere estremamente positivo per aver incontrato Clizia Incorvaia.

Paolo Ciavarro ha ammesso candidamente di aver perso la testa per la donna anche se non pensava che potesse accadere. Il ragazzo ha confidato ai compagni di viaggio che Clizia gli ha fatto provare emozioni che non viveva da tempo. Paolo ha chiuso la sua confessione con un laconico “speriamo bene”.