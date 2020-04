Marco Liorni soffia il posto ad Eleonora Daniele a Storie Italiane: l’indiscrezione

Marco Liorni al posto di Eleonora Daniele?

Una delle poche trasmissioni rimaste in onda in Rai è Storie Italiane, il rotocalco mattutino di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele. Anzi la trasmissione si è allunga prima di un’ora e mezza per una settimana e poi solo di 30 minuti occupando lo spazio dedicato al cooking show La prova del cuoco cuoco. Ricordiamo, infatti, che è molti format sono stati sospesi dai vertici di Viale Mazzini a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Stando alle ultime indiscrezioni, Marco Liorni potrebbe sostituirla dopo maggio con una versione mattutina ed estiva di Italia Sì, attualmente trasmesso il sabato pomeriggio. Ricordiamo che l’ultima puntata con l’ex gieffina è prevista per il 29 maggio 2020 perché poi lei entrerà in maternità.

La conduttrice di Storie Italiane assicura la sua presenza fino al 29 maggio

Inizialmente un noto portale web aveva fatto sapere che Eleonora Daniele e il suo Storie Italiane, che da settembre sta riscuotendo un grandissimo successo a livello di ascolti, andavano in pausa a fine aprile 2020. Subito dopo, però, fonti vicine a Libero avrebbero smentito il rumor affermando che l’ex concorrente del Grande Fratello si fermerà fino alla data di chiusura prevista dalla Rai, quindi fine maggio.

Ricordiamo che la conduttrice partorirà la sua prima, Carlotta, agli inizi di giugno. C’è da sottolineare che un po’ di tempo fa la diretta interessata aveva assicurato al suo fedele pubblico che sarebbe arrivata fino alla fine. Ora, però, con in atto l’emergenza Coronavirus potrebbe aver modificato i suoi piani.

Italia Sì lascia il sabato pomeriggio per trasferirsi al mattino?

Quindi, stando alle indiscrezioni che circolano in rete a fine maggio 2020 il contenitore di Marco Liorni, Italia Sì, potrebbe lasciare la sua collocazione ordinaria. Spostarsi dal sabato pomeriggio e trasferirsi la mattina dal lunedì al venerdì sempre su Rai Uno.

In questo modo andrebbe a sostituire la fascia oraria lasciata vacante da Eleonora Daniele con il suo Storie Italiane. Questo sarebbe solo un esperimento in attesa di partire con una nuova stagione televisiva.