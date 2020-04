Beautiful, anticipazioni Usa: Thomas maltratta Douglas

Nelle puntate americane di Beautiful, tornerà il detective Sanchez per arrestare Flo, colpevole di aver retto il gioco a Reese nello scambio di culle. Il poliziotto terrà d’occhio anche Thomas Forrester (Matthew Atkinson), certo che sia il vero responsabile della morte di Emma Barber. Ridge però, tenterà in tutti i modi di allontanare i sospetti da suo figlio.

Beautiful spoiler: Hope preoccupata per Douglas

Stando alle anticipazioni della soap opera, Thomas se la prenderà con suo figlio Douglas che, inavvertitamente, ha pronunciato il nome di Beth mentre Liam ascoltava tutto nascosto dietro la porta.

Sarà infatti la rivelazione innocente del piccolo a far insospettire lo Spencer, che si metterà così ad indagare sull’adozione di Phoebe, venendo poi a capo della verità. Come raccontano gli spoiler di Beautiful, Ridge non perdonerà Zoe Buckingham e Xander Avant, che hanno mantenuto il segreto su Beth. Entrambi saranno licenziati e, non avendo più un lavoro, torneranno a Londra.

Nel frattempo, Wyatt si infurierà con Flo e penserà che la decisione giusta sia quella di lasciarla. Come rendono noto le anticipazioni di Beautiful, ci sarà anche un altro personaggio che tornerà a Los Angeles oltre al detective Sanchez. Si tratta di Vincent, l’amico di Thomas che gli procurò i narcotici utilizzati per drogare Liam e spingerlo a passare la notte con Steffy. Il giovane Forrester si rifugerà nel suo appartamento, nell’attesa di mettere in atto un altro piano per riavere Hope, che intanto, capirà che Douglas è in pericolo.

Thomas minaccia suo figlio Douglas

Nelle puntate americane di Beautiful, Thomas riuscirà a vedere ancora Douglas, e non perderà tempo per minacciarlo. Il Forrester Jr. gli dirà che se non lo aiuterà a riconquistare Hope, non la rivedrà mai più, così come è successo con sua madre Caroline. Il bimbo si spaventerà molto e racconterà tutto alla Logan, che sarà allibita di fronte alla crudeltà di Thomas. Hope parlerà con Liam e, dopo averlo messo al corrente di quanto appreso, gli proporrà di chiedere la custodia congiunta di Douglas.

Thomas e Hope continueranno a litigare, mentre a Los Angeles arriverà il terzo importante nuovo personaggio, Jordan Armstrong. Il medico avrà un ruolo importante nelle trame, come avremo modo di vedere prossimamente. Infine, gli spoiler di Beautiful rivelano che Liam, dopo aver pensato a lungo alla proposta di Hope, non se la sentirà di adottare Douglas.

La Logan Jr non si farà scoraggiare e porterà avanti la sua battaglia, nella speranza che l’ex marito possa cambiare idea. Thomas invece, ospitato da Vincent, penserà a come riavere la sua famiglia con un’altra delle sue oscure macchinazioni.