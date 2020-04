Una Vita, anticipazioni spagnole: Camino posa senza veli per Maite

Ci saranno interessanti nuove trame nelle puntate spagnole di Una Vita. Tra queste, la storia di un amore tra due donne, Camino e Maite. Intanto, Santiago rifiuterà la proposta di Ursula di allearsi con lui e, tradendo la sua fiducia, si precipiterà da Genoveva per avvisarla del fatto che la sua ex cameriera sa tutto. La pericolosa Dicenta è pronta a vendicarsi dunque dovranno agire in fretta.

Una Vita spoiler spagnoli: Camino e Maite si baciano

Nelle prossime puntate della soap opera di Aurora Guerra, Camino sarà affascinata dai disegni della bella Maite. La giovane si accorgerà di provare qualcosa di forte per lei e così la bacerà con passione. Nel frattempo, Jose debutterà come protagonista nello spettacolo teatrale che intratterrà i vicini di Acacias.

Le anticipazioni di Una Vita raccontano che tra il pubblico ci sarà anche uno sconosciuto particolarmente interessato a lui. Di chi si tratta? Temendo il peggio, Ursula inizierà a sospettare che Santiago l’abbia tradita e così si recherà in prigione per parlare personalmente con Andrade.

Proseguendo con le anticipazioni spagnole di Una Vita, Santiago verrà nuovamente raggiunto da Ursula, che gli rinnoverà la proposta di allearsi con lei per distruggere la Salmeron. Anche in questa occasione però, il marito di Marcia le rifilerà un due di picche. Intanto, Margarita e Bellita appianeranno le loro divergenze mentre tra Arantxa e Cesáreo sembrerà esserci del tenero.

Genoveva dirà a Felipe di essere incinta, ma l’avvocato non la prenderà affatto bene. Stravolto dalla notizia, l’Alvarez Hermoso si recherà da Ramon, al quale confesserà di non sapere cosa fare con la Salmeron, visto che ama ancora Marcia. Tuttavia, il Palacios gli ricorderà di comportarsi come un uomo d’onore e di sposare la donna che ha messo incinta.

Marcia soffre per Felipe

Gli spoiler di Una Vita rendono noto che Marcia verrà a sapere che Genoveva aspetta un figlio da Felipe e ne soffrirà molto. Nel frattempo, Emilio capirà che tra Camino e Maite c’è molto di più di una semplice amicizia. Felipe e Genoveva annunceranno ai vicini che presto si sposeranno e che diventeranno genitori.

Infine, le anticipazioni spagnole di Una Vita raccontano che Cinta ed Emilio faranno l’amore per la prima volta, promettendosi di non lasciarsi più. Camino accetterà invece di posare senza veli per Maite, la sua insegnante di disegno. Tra le due giovani donne, scoppierà la passione. Come reagiranno i vicini quando scopriranno che due donne si amano? Non resta che attendere le prossime puntate della soap opera per scoprire il prosieguo di questa romantica e contrastata storia d’amore, senza dubbio scomoda per la mentalità dell’epoca.