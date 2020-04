Grande Fratello Vip, ennesima lite tra Sossio e Teresanna. Ecco il motivo

Lite tra Sossio e Teresanna

Teresanna Pugliese e Sossio Aruta non vanno per niente d’accordo. Dopo lo scontro tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, stavolta hanno discusso animatamente loro qualche ora fa. La prima lite c’è stata quando l’ex di Francesco Monte si è lamentata di aver trovato il bagno in pessime condizioni.

All’inizio il partner di Ursula Bennardo ha cercato di controllarsi, però ha perso le staffe e gli altri sono intervenuti. Durante una diretta si sono chiesti scusa a vicenda, ma la serenità è durata poco. Sia l’uno che l’altra hanno una personalità molto forte, dunque è difficile che uno dei due faccia un passo indietro. Hanno confermato ciò con il nuovo battibecco degenerato con offese e insulti.

‘Non devi più scherzare con me, questa cafona’

La lite tra Sossio e Teresanna ha oltrepassato ogni limite, ragion per cui i telespettatori hanno chiesto dei provvedimenti. Il Grande Fratello Vip sta facendo molto parlare di sé a causa di alcuni concorrenti. Tra questi c’è sicuramente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che non perde mai occasione di stuzzicare Sossio.

Nel mezzo di una conversazione è stato chiamato cane per alludere al fatto mostra indifferenza per tutto e tutti. L’uomo si è sentito toccato dall’insulto, così ha iniziato a inveire contro lei. Le ha detto di definire in quel modo il marito perché per stare con una come lei non potrebbe essere altrimenti. A quel punto anche Ursula è stata menzionata con l’uso di termini inappropriati.

Il tutto è partito da un semplice scambio di battute con il gruppo. Nessuno si sarebbe aspettato un momento così carico di tensione. Il pubblico è stufo di assistere a questo tipo di scene, anche perché in questo periodo si desidera un sano svago. Sossio è uno dei finalisti mentre Teresanna ha ancora un futuro incerto nella casa. Molti credono che sarà la prossima a dover andare via.

Antonella, possibile vincitrice?

Antonella è quasi sempre al centro delle discussioni di quest’edizione. Tuttavia molti credono che sarà lei ad intascare il montepremi. A differenza di Teresanna, ha un bel rapporto con Sossio. Non a caso è stata difesa dall’ex cavaliere di Maria De Filippi quando le hanno rubato i biscotti. Ha tutti contro, ma sicuramente può contare sul suo sostegno. Tra loro c’è un bel rapporto, testimoniato dai continui scherzi che riceve continuamente la donna.