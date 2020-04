Oroscopo Branko 1 aprile 2020, le predizioni astrologiche di oggi: Sagittario premiato

L’oroscopo di Branko del 1 aprile 2020 è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per il vostro segno zodiacale. Luna disturba le persone nate sotto il segno dell’Ariete. Per i nativi della Vergine è una giornata ansiosa. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 1 aprile da Ariete a Gemelli

Ariete – Se avete un calo di energia, vuol dire che anche per i guerrieri come voi è arrivato il momento del riposo. Solo due giorni, finché passa il disturbo della Luna. Venerdì l’astro lunare cambia fase, infatti, risplende di nuovo per voi. Trovate forza ed entusiasmo anche in amore.

Toro – Luna primo quarto in Cancro, un effetto delizioso sulla vita sentimentale. Con il vostro partner condividerete tutte le vostre esperienze. Stato d’animo positivo per le nuove situazioni nel lavoro, brillanti le occupazioni libere e intellettuali.

Gemelli – L’emotività, quando è sotto controllo ed è ben guidata, produce ottimi stimoli anche nel campo lavorativo. Dovete fare di tutto per aumentare il reddito, se si prevedono forti e nuove spese anche per la famiglia. Lasciatevi andare all’amore.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Per carattere, non amate le lunghe battaglie. In campo del lavoro e degli affari avete fatto più del dovuto, ma i risultati non si vedono ancora. Qualcosa inizia a spuntare all’orizzonte. Arriva Luna nel vostro segno, vi rasserena e vi rende molto forti.

Leone – Le nuove persone che entrano nella vostra vita sono speciali. Tra queste potrebbe esserci anche un nuovo amore, o solo un’avventura, in attesa di una vittoria professionale davvero clamorosa.

Vergine – Luna crescente in Cancro, bellissima per i rapporti a distanza, le nuove iniziative professionali e domestiche. Giove è magnifico per le coppie fresche. Perché siete così ansiosi nel lavoro?

Previsioni di mercoledì 1 aprile 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – C’è qualcosa da sistemare in famiglia. L’odierna Luna è indicata per occuparsi di questioni domestiche, Venere è bella per il rapporto genitore-figlio. Massima attenzione al cibo fuori casa. Novità nel lavoro.

Scorpione – L’odierna Luna primo quarto è fantastica per gli amori appena sbocciati e le nuove conquiste, perché vi rende belli e affascinati. Giove risalta il vostro fascino.

Sagittario – Venerdì sera risplende una bella Luna in Leone, che si aggiunge a Sole, Mercurio, Giove. Sono tutti aspetti che annunciano sorprese nella vita professionale, ed emozionanti per l’amore. Premiati i lavori di gruppo.

L’oroscopo di Branko del 1 aprile 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Single, se non è ancora successo, un nuovo amore salterà dall’uovo di Pasqua. Sole in Ariete può infastidire i rapporti longevi ma non ostacola la nascita di nuovi sentimenti. Giornata irrequieta, rilassatevi.

Acquario – Buon successo nel campo finanziario, lavorativo. Siete ancora gratificati dalla Luna crescete in un segno che governa le conquiste materiali. Venere entrerà in Leone e chiederà più attenzione per la vita personale, famiglia, matrimonio.

Pesci – Con il vostro segno doppio è difficile capire se il primo quarto porti fortuna a voi, o se siete voi che portate fortuna agli altri. In questa giornata potrebbe nascere qualcosa di nuovo, in amore, famiglia, amicizie.