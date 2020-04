Addio a Mediaset, collega di Barbara D’Urso saluta l’azienda dopo 32 anni [FOTO]

Claudio Brachino dice addio a Mediaset

Nelle ultime ore è arrivata una notizia inattesa. Dopo 32 anni di onoraria carriera, Claudio Brachino ha deciso di lasciare Mediaset. A rendere nota la notizia un comunicato stampa emanato dalla stessa azienda del Biscione dove ringrazia il noto giornalista e conduttore televisivo.

La collaborazione tra le due parti è finita martedì 31 marzo 2020 e a quando pare la separazione è avvenuta in modo consensuale. Ricordiamo che Brachino per anni ha affiancato e lavorato con la stacanovista Barbara D’Urso.

L’azienda di Berlusconi ha ringraziato apertamente Brachino per gli anni di lavoro svolti all’interno dell’azienda facendo gli auguri per i suoi futuri progetti professionali. Al momento non sappiamo per quale motivo il giornalista ha preso questa decisione e dove andrà a lavorare, inoltre al momento non c”è nessuna dichiarazione da parte del diretto interessato.

La carriera del giornalista

Claudio Brachino è entrato a Mediaset nel lontano 1988 quando ancora si chiamava Fininvest. In questi 32 anni di carriera il giornalista è stato vicedirettore e conduttore di Studio Aperto, il telegiornale di Italia 1.

Successivamente è stato chiamato a ricoprire il ruolo di direttore della testata giornalistica Video News e di Sport Mediaset. Ma in questo trentennio è stato responsabile di diverse trasmissioni informative come: Top Secret, Mattino 5, Tiki Taka, Quarta Repubblica. (Continua dopo la foto)

Claudio Brachino al fianco di Barbara D’Urso

Inoltre, nella sua carriera trentennale Claudio Brachino circa 13 anni fa ha affiancato prima Barbara D’Urso e successivamente Federica Panicucci alla conduzione del contenitore di Canale 5, Mattino 5. In più il giornalista lo abbiamo trovato alla guida anche di Studio Aperto, Top Secret e Domenica Cinque.

E a proposito di Lady Cologno, nelle ultime ore si è aperta una petizione online per mandarla via da Mediaset e chiudere i suoi programmi. Già sono state raccolte circa 200 mila firme e il tutto è nato dopo che Carmelita ha recitato in diretta L’Eterno Riposo insieme a Matteo Salvini.