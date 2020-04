Avete mai visto la moglie di Fiorello? Ecco Susanna Biondo, al suo fianco da 25 anni [FOTO]

Rosario Fiorello dal Festival di Sanremo 2020 a Viva RaiPlay

In queste ultime due settimane il pubblico di Rai Uno ha avuto modo di vederlo con il Meglio di Viva RaiPlay. Stiamo parlando di Rosario Fiorello, lo showman siciliano che nel mese di febbraio ha affiancato l’amico e collega Amadeus alla conduzione della 70esima edizione del Festival di Sanremo.

E proprio alla kermesse canora era presente anche sua moglie Susanna Biondo, la donna che lo affianca da oltre 25 anni. Ma chi è lei? Nel prosieguo dell’articolo troverete alcune informazioni dettagliate sulla donna.

Dove si sono conosciuti Fiorello e l’attuale moglie?

Come accennato prima, Susanna Biondo è la moglie di Rosario Fiorello. I due si sono conosciuti nel 1996 e convolati a nozze nel 2003. In quell’occasione i due decisero di sposarsi in forma privata con pochi intimi, infatti hanno partecipato solamente diciassette invitati.

La donna e lo showman siculo si sono visti per la prima volta quando quest’ultimo era alla conduzione di Buona Domenica con Maurizio Costanzo. Prima di conoscerla, il professionista veniva da flirt abbastanza chiacchierati con fidanzate che fanno parte del mondo dello spettacolo come: Anna Falchi e Luana Colussi. Mentre con l’attuale moglie il fratello di Beppe e Catena ha segnato il ritorno alla normalità. (Continua dopo la foto)

Chi è Susanna Biondo? La biografia

Prima di conoscere Fiorello, Susanna Biondo aveva avuto una storia importante con l’imprenditore Edoardo Testa dalla quale ha avuto una figlia, Olivia. La donna lavora nell’azienda fondata dal padre che si occupa di doppiaggio e post-produzione cinematografica.

Dall’unione con Fiorello è nata la sua secondogenita Angelica che oggi ha 14 anni. In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa il noto showman siciliano diceva questo: “Se oggi sono tornato a essere un uomo normale, se ho capito che la mondanità va vissuta solo quando è strettamente necessaria, se ho imparato a bilanciare la mia vita distinguendo nettamente tra mondo dello spettacolo e quotidianità, devo dire grazie solo a Susanna”.