Silvia Toffanin, retroscena sul rapporto con Pier Silvio: “Gelosissimo di…”

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono amatissimi dal pubblico. Piacciono perchè nonostante il successo e la ricchezza che caratterizza le loro vite, hanno sempre mantenuto un profilo basso durante tutti questi anni ed hanno sempre cercato di restare, per quanto possibile, fuori dai gossip e dai pettegolezzi.

Sono rare infatti le interviste che la regna di Verissimo ha concesso nel corso degli anni. C’è stato un momento però, in cui si è molto sbilanciata, e si è lasciata andare a delle dichiarazioni sulla sua vita privata inedite che hanno sorpreso e divertito i suoi fan.

Silvia Toffanin parla del rapporto con Pier Silvio Berlusconi

Un aneddoto in particolare ha suscitato molta ilarità. Silvia e Pier Silvio stanno insieme ormai da una vita, 20 anni precisamente, e la giornalista si è divertita tempo fa nel raccontare un episodio della loro vita di coppia. La bellissima 40enne ha confessato la gelosia del padre e di avergli presentato il Vice Presidente di Mediaset solamente un anno dopo l’inizio della loro conoscenza. Per di più, Silvia ha anche rivelato che lo stesso padre è sempre stato gelosissimo anche sei suoi amici, e che avevi difficoltà ad uscire.

Un amore a prova di gossip

Quello della Toffanin e di Pier Silvio è davvero un amore a prova di gossip. Il loro sentimento, durante tutti questi anni insieme, non è mai stato toccato da ombre e sospetti. Un rapporto pulito, trasparente, vero, che mai è stato scosso da terremoti mediatici, rumors e chiacchiericci che hanno potuto destabilizzare il loro bene.

I fan attendono con ansia le nozze, il giorno in cui Pier Silvio chiederà ufficialmente la mano della sua bella. Al momento pare non abbiano intenzione di compiere il grande passo. Sono già una famiglia bellissima, resa ancora più importante dall’arrivo dei loro due figli, i piccoli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

I due, come hanno avuto più volte modo di dichiarare, non avvertono la necessità di contrattualizzare il legame per sentirsi uniti, e in questi anni hanno preferito sempre rimandare il grande passo. Che questo sia davvero l’anno della svolta?