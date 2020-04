Uomini e Donne: Veronica Burchielli si sfoga dopo la fine della storia con Alessandro Zarino

Veronica si è sfogata sui social dopo la fine della relazione con Alessandro Zarino. Ecco le parole dell’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne

Uomini e Donne: tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli è finita

Pochi giorni fa Veronica Burchielli ha scritto sui social un lungo messaggio con il quale informava chi la segue che la sua storia con Alessandro Zarino si era conclusa. Vi ricordate come erano andate le cose tra di loro a Uomini e Donne?

Lui era il tronista e praticamente si è concentrato solo su una corteggiatrice: Veronica. Lei ha fatto passi importanti verso di lui, fino alla videochiamata con i suoi nonni. Ma lui si è spaventato e ha fatto marcia indietro. Lei ha deciso di andare via, ma lui per non perderla l’ha scelta. Veronica gli ha detto di no e ha accettato il trono offerto da Maria De Filippi.

Dopo qualche settimana Veronica ha interrotto il suo percorso perché pensava ancora ad Alessandro. Anche lui non aveva messo da parte il suo interesse per lei e la coppia ha deciso di iniziare la loro storia d’amore. Tuttavia, dopo qualche mese c’è stata una forte crisi fino alla rottura definitiva.

Lo sfogo di Veronica

Veronica è ormai coinvolta nel mondo delle influencer e ha tantissime persone che la seguono con affetto. Qualche volta avvia la funzione delle domande su Instagram per rispondere a qualche curiosità. L’ha fatto anche recentemente e un utente le ha chiesto semplicemente come stava.

Ebbene, la sua risposta è stata lunga e dettagliata. L’ex corteggiatrice ha usato una metafora che rende bene l’idea. Ha detto di avere nella mente mille lattine, ognuna con al proprio interno un pensiero diverso, che sbattono continuamente tra di loro. Insomma, un gran frastuono. Poi ha ammesso di stare come tutte le persone che vivono la fine di una storia in cui hanno creduto tanto.

Sta riflettendo molto su quello che è successo e sta cercando dal dolore di tirare fuori qualcosa di positivo. Secondo lei non si può decidere cosa provare, ma si può decidere in che direzione guardare. Veronica pensa che questo momento di sconforto non sia casuale e che possa imparare molto, come in tutte le volte che ha avuto una delusione nella sua vita. Voi che cosa ne pensate delle sue parole?