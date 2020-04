Veronica Ursida, duro sfogo su Uomini e Donne: il suo grande rimpianto e la speranza

La dama del trono over di Uomini e Donne Veronica Ursida ha registrato delle dirette sul suo profilo Instagram nelle quali ha parlato anche della sua esperienza nel talk show. Tutti i telespettatori ricorderanno, sicuramente, che il suo percorso è sempre stato parecchio turbolento, specie a causa di Armando Incarnato.

Durante uno dei loro soliti dibattiti, è stato necessario anche l’intervento della padrona di casa, la quale ha dato luogo ad una scenata che nessuno potrà mai più dimenticare. Ad ogni modo, come starà in questi giorni di lontananza dal talk show l’esuberante esponente del parterre femminile? Scopriamolo subito.

Il rimpianto di Veronica Ursida

Così come molti volti popolari di Uomini e Donne, anche Veronica Ursida ha voluto intrattenere i suoi fan con un botta e risposta diretto. In tale occasione, la protagonista ha risposto ad alcune domande e tra queste è spuntata anche una velata frecciatina che potrebbe essere rivolta proprio al suo ex. Nel momento in cui è saltato fuori l’argomento relativo all’amore, la dama ha detto di non smettere mai di crederci.

Veronica ha dichiarato di sperare di tornare ad innamorarsi, ma questa volta lo farà con una consapevolezza maggiore. D’ora in poi, infatti, ha deciso di non lasciare minimamente spazio a tutte quelle persone che non le dimostrano affetto ed attenzione. In passato ha perso fin troppo tempo con individui di questo genere, pertanto adesso si comporterà in modo decisamente diverso.

La vita al di là di Uomini e Donne

Nonostante il nome di Armando non sia mai saltato fuori, il riferimento è sembrato a molti fan alquanto palese. Al di là di Uomini e Donne, inoltre, Veronica Ursida ha parlato anche della sua vita in generale e di quello che si aspetta. In questo momento, l’unica cosa che desidera è essere serena e tranquilla.

Ovviamente, da grande innamorata dell’amore quale è, il modo migliore per essere davvero felice al 100% è quello di incontrare un uomo che sia in grado di donarle quella stabilità che cerca da tempo, ma che non riesce a trovare. Tuttavia, prima di poter incontrare qualcuno di interessante, la dama, così come tutti, deve attendere la fine di questa quarantena e il ritorno delle registrazioni del talk show.