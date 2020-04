GF VIP, Signorini mostra il video del Papa e in casa scoppia il caos: “Non è possibile…” (VIDEO)

I concorrenti della casa del GF VIP, ieri sera, sono stati aggiornati circa le ultime novità sul Coronavirus e, in particolar modo, hanno preso visione del video in cui Papa Francesco ha benedetto tutti i fedeli.

Si è trattato di un momento storico senza precedenti che, certamente, entrerà a far parte dei libri di storia dei prossimi anni. Ad ogni modo, tutti gli inquilini della casa non si aspettavano minimamente un fatto del genere, per tale ragione, le reazioni sono state estreme.

I concorrenti vedono il video del Papa

Come di consueto, Alfonso Signorini si è collegato con la casa ed ha aggiornato tutti circa il numero di contagi in Italia da COVID-19. Il conduttore ha cominciato dicendo che i numeri, negli ultimi giorni, stanno gradualmente calando, tuttavia, questo non è affatto un buon motivo per allentare la presa. Per uscire da questa situazione, infatti, è opportuno continuare a mantenere una linea dura e intransigente.

Ad ogni modo, in seguito al consueto aggiornamento, il presentatore ha mostrato a tutti i concorrenti del GF VIP il video del Papa. Solo, in una Piazza San Pietro triste, desolata e piovosa, il Pontefice ha dato luogo all’indulgenza plenaria. I vari VIP, dinanzi questa scena quasi apocalittica, non hanno potuto fare a meno di lasciarsi andare alle lacrime. (Clicca qui per il video)

Clima pesante al GF VIP tra i concorrenti

I più commossi sono sembrati Antonella Elia, Andrea Denver e Antonio Zequila, che in men che non si dica si sono trovati con gli occhi colmi di lacrime. Nel corso della visione, tutti si sono stretti in un forte applauso di speranza e di incoraggiamento. Tuttavia, dopo aver preso visione del video del Papa, nella casa del GF VIP è calato il gelo.

Molti concorrenti hanno cominciato ad avere degli sfoghi, tra questi Licia Nunez. L’attrice, ad esempio, ha detto che tutto ciò che sta accadendo è una cosa davvero impossibile. Il morale dei vari protagonisti è decisamente calato donando meno brio alle giornate trascorse in casa. Nonostante i piccoli scherzi e giochi a cui si lasciano andare, il clima è davvero pesante e diverso da quello delle precedenti edizioni.