“Oggi sto meglio grazie a mio padre…”: Flavio Insinna, il dramma del conduttore de L’Eredità

L’Eredità in replica su Rai Uno

Da un paio di settimane Flavio Insinna non sta realizzando più le registrazioni de L’Eredità a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Quindi il conduttore romano sta rispettando la quarantena rimanendo nella sua abitazione sintonizzandosi alle 18:45 su Rai Uno guardando le repliche del game show che conduce da un paio di stagioni.

In questi giorni, però, abbiamo avuto modo di vederlo direttamente da casa sua attraverso dei collegamenti Skype con Domenica In e La vita in diretta. Un appartamento nella Capitale in cui l’artista Rai vivrebbe da solo.

Il dramma dell’attore romano Flavio Insinna

Nonostante il grande successo ottenuto in questi lunghi anni di carriera, Flavio Insinna Flavio ha attraversato anche dei periodi poco felici che gli hanno segnato la esistenza. Anche se il professionista di Rai Uno cerca di tenere protetta la sua vita privata, non ha mai nascosto quello che gli è accaduto ai suoi esordi, quando ancora non era popolare e famoso come oggi.

Prima di trovare la sua strada nel mondo della televisione, il conduttore de L’Eredità ha trascorso alcuni anni turbolenti a causa di alcune delusioni ricevute dallo spettacolo. Un periodo antecedente alla sua ammissione alla scuola d’arte del grande Gigi Proietti.

A salvare l’ex padrone di casa di Affari Tuoi è stato il padre che decise di aiutarlo e farlo curare. Infatti Insinna era caduto in una sorta di depressione e solo grazie al genitore è riuscito a venirne fuori.

Le parole del conduttore de L’Eredità

A rivelarlo è stato lo stesso Flavio Insinna nel corso di un’intervista realizzata un po’ di tempo fa. In quell’occasione il conduttore de L’Eredità aveva detto: “Sono stato depresso, mio padre mi ha fatto curare e un po’ ne sono uscito e un po’ no. C’è chi dice che se hai il graffio nell’anima o fai lo psicanalista o fai l’attore”. Per fortuna ora il professionista sta benissimo e ha una grande voglia di vivere, forse complice la sua storia d’amore con la fidanzata?