Antonio Zequila lascia la tv dopo il GF VIP? Il motivo della sua decisione (VIDEO)

Ore alquanto tese quelle trascorse all’interno della casa del GF VIP, specie per Antonio Zequila. Il concorrente non ha proprio digerito il fatto che il suo compaesano Sossio Aruta sia riuscito ad aggiudicarsi la finale dopo così poco tempo di permanenza in casa.

L’attore, però, non si è fermato solo a criticare quanto accaduto, ma ha anche pronunciato una minaccia che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Il protagonista, infatti, ha minacciato addirittura di voler lasciare il mondo della tv nel caso in cui dovesse accadere un fatto ben preciso durante la finale.

La minaccia di Antonio Zequila

Antonio Zequila e Teresanna Pugliese si sono ritagliati un momento nella casa del GF VIP per lasciarsi andare ad alcuni sfoghi. Nel corso del dibattito, l’attore è sembrato abbastanza inquieto ed ha detto di non riuscire proprio a comprendere per quale motivo il pubblico ha votato Sossio per far sì che andasse in finale. Il vip, però, non si è fermato qui ed ha anche proposto all’ex tronista di Uomini e Donne di fare una scommessa.

Nel caso specifico, Er Mutanda ha detto che, se Aruta dovesse vincere questa edizione del reality show, lui lascerà il mondo della televisione. Il motivo risiede nel fatto che non ha intenzione di continuare a bazzicare questi ambienti se la popolazione premia individui come il calciatore. A suo avviso, infatti, quest’ultimo ha sempre agito in modo errato ed eccessivo, anche nei confronti delle donne.

La poesia della discordia al GF VIP

Durante lo sfogo, Antonio Zequila ha detto che lui avrebbe meritato di arrivare alla finale del GF VIP, in quanto si è sempre comportato bene ed in modo elegante. A quel punto, è intervenuta anche la Pugliese che ha provato a tranquillizzare il suo interlocutore dicendo che molte volte non c’è un motivo per cui il pubblico preferisce un concorrente piuttosto che un altro.

In seguito, l’attore si è sfogato anche con Antonella Elia criticando la poesia scritta da Sossio. A quanto pare, il protagonista è stufo dei continui scherzi e della discutibile ironia del compagno di Ursula Bennardo. Ma come la penserà il pubblico? Si schiererà ancora una volta dalla parte dell’ex cavaliere del talk show della De Filippi? (Clicca qui per il video)