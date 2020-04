Amici 19: Francesca Tocca in crisi, il messaggio di Giulia Pauselli

Non è un periodo facile per Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici 19. La sua collega Giulia Pauselli ha voluto farle una dedica particolare

Amici 19: lo scandalo Valentin-Francesca

Da mesi si vociferava sul web di una relazione clandestina tra Valentin, ballerino di latino americano di Amici 19, e Francesca Tocca, ballerina professionista nel talent da anni. Tuttavia, in molti facevano molta fatica a crederci perché Francesca è sposata da tanto tempo con Raimondo Todaro, di Ballando con le stelle, e hanno anche una bambina piccola. Più volte Maria De Filippi nel corso delle puntate, vedendo gli sguardi e gli apprezzamenti a Francesca, puntualizzava il fatto che fosse felicemente sposata.

Tuttavia, a togliere ogni dubbio è stato lo stesso Valentin. Maria De Filippi, dopo le sue lamentele nella terza puntata del Serale, ha deciso di eliminarlo immediatamente senza dargli nemmeno il premio dello sponsor. Nel litigio la conduttrice ha fatto riferimento a cose che non avrebbe mai detto e Valentin sui social qualche giorno dopo ha rivelato tutto.

Secondo la versione del ballerino rumeno, Francesca l’ha cercato durante la pausa natalizia e da quel momento si sono sempre sentiti. Non solo, ma in ogni weekend sono stati insieme. Lei gli aveva detto che con il marito era finita da ottobre. Tuttavia, Valentin ha deciso di interrompere la relazione per rispetto alla famiglia di lei.

Francesca in crisi, il messaggio di Giulia Pauselli

Francesca non è una persona molto presente sui social. Tuttavia, quando Valentin è stato eliminato, lei ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di video con il ballerino con tanto di cuori e musiche romantiche. Il post fiume di Valentin è arrivato, molto probabilmente, in modo del tutto inaspettato anche per lei che dopo ha tolto il segui al ballerino.

Francesca non ha replicato, non ha detto nulla sui social ma ha mantenuto un certo riserbo e distacco. La sua collega di Amici 19, però, Giulia Pauselli, ha pensato bene di mostrarle la sua vicinanza in questo periodo di profonda crisi in modo pubblico.

Infatti, la fidanzata di Marcello Sacchetta ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con una foto insieme a Francesca Tocca e le ha dedicato le dolci parole della canzone La cura di Franco Battiato: “E guarirai da tutte le malattie perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te“.