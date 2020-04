“Fai risvegliare tutto”: la cognata di Paolo Bonolis esce di seno, Miss Claudia di Avanti un altro infiamma il web [FOTO]

Avanti un altro in replica segna dei record d’ascolti

Claudia Ruggeri ha trovato la popolarità e il successo grazie al suo ruolo di Miss Claudia all’interno del game show di Canale 5, Avanti un altro. La modella che è anche la cognata di Paolo Bonolis ha anche un grosso seguito sui social network dove quotidianamente posta delle foto private e soprattutto mozzafiato.

Il pubblico della rete ammiraglia Mediaset, invece, ha modo di vederla dal lunedì alla domenica alle 18:45 anche se il quiz è stato sospeso per l’emergenza sanitaria Covid-19. L’azienda del Biscione, infatti, ha sostituito gli episodi inediti con delle repliche che stanno riscuotendo un grande successo.

Claudia Ruggeri e la sua quarantena tra le mura domestiche

Come anticipato prima, Claudia Ruggeri, alias Miss Claudia di Avanti un altro, è particolarmente attiva sul suo account Instagram. Infatti, in questo periodo di quarantena come la stragrande maggioranza degli italiani si trova a casa col marito, fratello di Sonia Bruganelli. Quindi, oltre a cucinare, fare dell’attività fisica tra le mure domestiche e leggere un bel libro, la donna allieta i follower con degli scatti piccanti.

Qualche ora fa, ad esempio, la modella ha condiviso un selfie sopra il letto, con la camicia aperta, dove il piccante dettaglio non è sfuggito a tutti coloro che la seguono sul social network. Infatti il suo décolleté prosperoso fuori esce dal capo d’abbigliamento. Ovviamente la sua iniziativa è stata premiata con tantissimi likes, elogiandola nei commenti. (Continua dopo il post)

Miss Claudia sensuale su Instagram

Ma non è finita qui, infatti nella giornata di mercoledì Claudia Ruggeri ha voluto dare il buongiorno ai suoi numerosi follower in modo alternativo. In che senso? La protagonista del salottino del mini-mondo di Avanti un altro ha postato un altro scatto dal sapore bollente.

Infatti si mostra con una camicia bianca aperta di davanti mettendo in bella evidenza il suo décolleté. Parte del viso è coperto da una tenda e l’effetto bianco e nero rendono il contenuto ancora più sensuale. Ecco il post in questione: