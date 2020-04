A Uomini e Donne è tutto finto? Ecco chi parla! (VIDEO)

Uomini e Donne è sospeso ormai da varie settimane. In tanti si chiedono quando potranno rivedere i loro beniamini mentre altri invece, continuano a chiedersi se è davvero tutto reale all’interno del dating show.

Spesso tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri si concedono alle domande dei follower, senza esitare nelle indiscrezioni. Una delle domande più frequenti è sapere se ciò che succede sia all’interno del trono over e classico sia vero o solo frutto di una montatura.

A Uomini e Donne è tutto finto?

A rispondere a questa domanda, proprio poche ore fa, ci ha pensato un ex tronista di uomini e donne. Stiamo parlando di Giulio Raselli, uscito dallo studio insieme alla sua Giulietta. La sua risposta ha lasciato tutti i suoi follower a bocca aperta. Per quale motivo? A quanto pare, l’x corteggiatore e poi tronista non si è affatto tirato indietro, lanciando forse una frecciatina a qualche suo rivale. A chi dice che a Uomini e Donne sia tutto finto evidentemente, non gli è andata così bene.

Tutto ciò che si vede nei rispettivi troni è vero, rimarca Giulio Raselli con un’espressione sicura e sincera. In effetti al giovane le cose sono andate piuttosto bene a Uomini e Donne. Dopo la delusione presa da Giulia Cavaglia,Raselli si è preso la sua rivincita con la sua attuale scelta.( Continua dopo il post)

Grandi novità da Maria De Filippi

Nell’attesa di rivedere trono classico e trono over, Maria De Filippi e i suoi collaboratori hanno deciso di andare in ‘onda’ in modo diverso. Proprio pochi giorni fa, Raffaella Mennoia, braccio destro della presentatrice, ha invitato chi fosse interessato a Gemma Galgani e Giovanna Abate a chiamare in redazione.

A quanto parte, dunque, dietro le quinte di Uomini e Donne si continua a lavorare. L’iniziativa sembra sia stata apprezzata sui social, tra i commenti, infatti, c’è chi ha colto la palla al balzo per invocare il ritorno in onda del dating . Un’idea, quella per il web, che in qualche modo fa ritornare in onda il programma, dopo che dallo scorso lunedì 16 marzo 2020 il programma di Canale 5 è già stato ufficialmente sospeso dal palinsesto.