Uomini e Donne, tutto finito un tronista racconta tutta la verità (VIDEO)

Giulio Raselli racconta tutta la verità di quello che succede nella trasmissione Uomini e Donne

Quello che accade a Uomini e Donne sarebbe frutto di un copione già scritto? A dirlo era stato tempo fa, un tronista che ha voluto confessare come funziona davvero il Dating Show più famoso d’Italia.

Alcuni si pongono questa domanda in merito alla trasmissione di Maria De Filippi e tutte le storie d’amore che fa nascere. Un tronista molto amato ha raccontato però che le cose sono ben diverse da quello che si pensa.

Giulio Raselli e la sua confessione

Infatti, Giulio Raselli già corteggiatore del trono classico ed ex tronista, ha voluto dire che in pratica a differenza di quello che si pensa, le cose sono molto diverse. Dame, cavalieri, corteggiatori e tronisti molto spesso rispondono ai follower su quelli che sono i retroscena del trono over oppure del Trono Classico di Uomini e Donne. In pratica, alcuni vogliono sapere la verità su questa trasmissione.

Sul fatto che Uomini e Donne tutto finto risponde l’ex tronista, già corteggiatore del trono classico. Uno dei follower di Giulio gli ha domandato se quello che succede Uomini e Donne è vero oppure no perché alcuni sostengono si tratti qualcosa di finto. Lui ha detto che è tutto vero e chi dice il contrario perché probabilmente vuole cercare di raggiungere degli obiettivi personali.

La storia d’amore di Giulio

Nel dating show Giulio Raselli aveva scelto Giulia D’Urso dando una delusione alla sua corteggiatrice Giovanna Abate. Lei infatti, è la nuova tronista del Trono Classico di Uomini e Donne. Lui e la sua compagna stanno vivendo una storia d’amore nonostante, tante difficoltà caratteriali.

Intanto, la storia tra Giulia D’Urso e Giulio continua a gonfie vele i due sono andati a convivere praticamente subito. Lui dice che quando qualcuno parla male della trasmissione è perché voleva ricavare qualcosa che non è riuscito a ricavare.

Ecco perché quindi alla fine, ci saranno delle polemiche e tutto però quello che è certo è che la trasmissione ha dimostrato più volte di resistere anche rispetto a numerose insinuazioni che vengono fatte. Cosa accadrà? Quello che è certo è che probabilmente, ci saranno sempre delle chiacchiere in merito a questa trasmissione, ma è sempre una delle più seguite. Quindi è tutto da vedere. Intanto i follower di Giulio hanno avuto la risposta che aspettavano.