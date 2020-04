Striscia la Notizia demolisce Loredana Lecciso ed Al Bano: le loro doti nascoste

Striscia la Notizia e i servizi amarcord

Da qualche giorno, a causa dell’impossibilità di realizzare dei servizi fuori di casa per l’emergenza Covid-19, Striscia la Notizia ha deciso di trasmettere dei filmati d’epoca fatti diversi anni fa. Un modo per coprire lo spazio che Canale 5 da al tg satirico di Canale 5 dalle 20:40 sino alle 21:30.

E se in settimana hanno mostrato le performance di Vittorio Brumotti, il coraggio di Stefania Petix ad andare nella casa di Bagarella. Ma anche il bicchiere di troppo del Principe Filiberto, ieri è stato il turno di Loredana Lecciso e Al Bano.

Il tg satirico demolisce Loredana Lecciso

Ebbene sì, gran parte della puntata di martedì 31 marzo 2020 di Striscia la Notizia è stata dedicata a Loredana Lecciso e alle sue doti nascoste. Infatti il tg satirico di Antonio Ricci ha ripercorso la carriera dell’ex soubrette salentina. Quindi gli esordi a I Raccomandati su Rai Uno insieme alla sorella gemella Raffaella. Ma anche le figuracce collezionate durante la sua ospitata a Domenica In di Mara Venier quando si è rifiutata di cantare insieme a Rosanna Fratello.

Ma non è finita qui, infatti molti filmati mostravano la donna mentre si grattava e si sistemava in continuazione i capelli e i vestiti. Poi la ciliegina sulla torta, ovvero le litigate in diretta nel 2005 con Al Bano, prima a Verissimo di Cristina Parodi e successivamente all’Isola dei Famosi di Simona Ventura.

Striscia la Notizia e le frecciate ad Al Bano Carrisi

Subito dopo l’attenzione di Striscia la Notizia si è spostata sull’ex compagno di Loredana Lecciso, ovvero il Maestro Al Bano. Il tg satirico di Canale 5 ha mostrato alcuni spezzoni sulla sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2005 quando in acqua prendeva in giro Enzo Paolo Turchi sofferente per le emorroidi.

Inoltre sono stati riproposti degli spezzoni di lui e l’ex moglie Romina Power, attualmente impegnati al Serale di Amici 19. In poche parole il programma di Antonio Ricci ha demolito prima la Lecciso e poi il cantautore di Cellino San Marco.