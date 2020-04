Antonella Mosetti attacca Antonella Elia: “Pazza pericolosa, da rinchiudere”

Tra i personaggi più bersagliati del GF VIP c’è, sicuramente, Antonella Elia, la quale è stata bersagliata, oltre che dentro la casa, anche fuori da parte di Antonella Mosetti. La showgirl, durante una diretta su Instagram, ha commentato il percorso della donna all’interno del reality show e non ha risparmiato commenti molto aspri.

Nel caso specifico, la Mosetti considera la concorrente una persona pazza e anche molto pericolosa, in quanto incline alla violenza fisica. Per avvalorare ancor di più la sua tesi, la showgirl ha riportato un avvenimento accaduto un po’ di anni fa a Roma.

Le accuse di Antonella Mosetti

Nel corso della diretta su Insatgram, Antonella Mosetti ha duramente attaccato Antonella Elia. La donna ha dipinto la gieffina come una persona né cattiva, né altro. Il suo unico difetto, purtroppo, è quello di essere semplicemente pazza. A suo avviso, infatti, la dama è fortemente instabile mentalmente, ragion per cui dovrebbe essere rinchiusa e aiutata da un centro di igiene mentale.

La soubrette è sembrata alquanto convinta delle sue dichiarazioni, al punto che ha riportato anche un esempio lampante che dimostra la sua tesi. Diversi anni fa, A Roma Nord, la Elia ebbe una pesante discussione con un signore. Durante il dibattito, però, perse completamente il controllo ed incominciò a gridare e a tirarsi i capelli in modo assurdo. Il fatto che sia incline alla violenza, quindi, la rende anche un personaggio alquanto pericoloso.

Le liti della Elia al GF VIP

La tesi di Antonella Mosetti sulla Elia è davvero particolare. Ad ogni modo, non è la prima volta che la concorrente getta l’attenzione sulle aggressioni. Quando litigò con Patrick, infatti, lo accusò di averle messo le mani addosso, fatto assolutamente non vero considerando i filmati ripresi dalle telecamere. Anche in occasione dello scontro con Valeria Marini, la showgirl ha dato uno spintone alla sua interlocutrice.

Infine, anche durante la lite con Fernanda Lessa, l’attenzione si è spostata proprio sulla tematica della violenza. Insomma, che le parole della Mosetti possano avere un fondo di verità, oppure la gieffina si è solo costruita un personaggio studiato ad hoc in tutti questi anni?