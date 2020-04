Amedeo Minghi, il cantante 73enne in ospedale causa Coronavirus (FOTO)

Amedeo Minghi ha il Coronacvirus? Il suo primo video dopo tanto tempo, in diretta dal letto di ospedale

Amedeo Minghi a letto di un ospedale: è ricoverato per contagio da coronavirus? Il cantante è stato ricoverato: a darne notizia è stato lui stesso che ha comunicato ai followers che si sente abbastanza bene, ma è costretto a stare in ospedale. Non si sa se è stato contagiato da Covid-19.

Il 73enne ha postato una foto da letto dell’ospedale in cui si trova e ha tranquillizzato il pubblico. Ha detto che la mascherina è per il Coronavirus e che bisogna sempre fare attenzione.

Non è chiaro però se è stato ricoverato per il Covid-19 oppure no. Ha detto che lui è mancato dalla pagina Social perché ha dovuto fare una serie di controlli e quindi, in questo momento sta cercando di fare il suo meglio per rimettersi in forma.(CONTINUA DOPO LA FOTO)

Amedeo Minghi si fa sentire dai suoi followers

Nelle parole del cantante Amedeo Minghi si dice che gli fa molto piacere risentire i suoi follower ma ha dovuto interrompere il dialogo per un po’ di tempo perché ha dovuto fare una serie di controlli e in questo periodo è stato preso da problemi di salute.

La sua mascherina è per proteggersi dall’infezione da Coronavirus, non è chiaro se anche lui è stato contagiato oppure no. Da diverso tempo non faceva una diretta di questo tipo e quindi, anche ai suoi follower ha fatto molto piacere ricevere questa informazione. Insomma, finalmente ha fatto parlare nuovamente di sé e tutti sono stati felici di questo contatto con lui.

Un nuovo legame con i social

Il cantautore in diretta sui social network ha detto che non si meraviglia che erano poche le persone a seguirlo perché lui da tanto tempo, nonostante le richieste dei suoi fans, non aveva risposto in alcun modo.

Adesso per fortuna però ha deciso di allegare nuovamente questo filo. Ora fatto sapere che però sarà a disposizione dei suoi fans e che è pronto anche a dialogare con loro, mandando anche i messaggi positivi in merito a quella che è l’emergenza Covid-19 di questo periodo.

Che cosa accadrà? Non è chiaro ma così come non è chiaro qual è lo stato di salute reale di Amedeo Minghi. Però era abbastanza in forma e riusciva a dialogare con il pubblico di followers. Probabilmente il rapporto con i social per lui cambierà da oggi in poi.