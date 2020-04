Raffaella Mennoia, decisione importante prima di lasciare Uomini e Donne, di che si tratta?

Raffaella Mennoia scende in politica e lascia Uomini e Donne: ecco cosa ha dichiarato durante la quarantena

Raffaella Mennoia ha deciso di scendere in politica e ha preso una decisione molto importante. Dopo la chiusura momentanea di Uomini e Donne, l’autrice ha deciso di cambiare completamente la sua vita e ha sconvolto i fans del programma. Le sue parole sono state molto chiare: ha fatto sapere di essere pronta ad intraprendere una importante carriera in politica.

Infatti, ha voluto maturare questa decisione dopo aver incontrato diverse persone che le hanno proposto un ruolo nel panorama politico a vari livelli. Nei giorni scorsi la donna ha dato un annuncio e tutti i suoi fans facendo sapere che è pronta a cambiare completamente la sua carriera. Un’ennesima bomba sui social network dicendo con determinazione e chiarezza che scenderà in politica.

Raffaella Mennoia e la scelta di scendere in campo

Raffaella Mennoia ha difeso nei giorni scorsi a spada tratta Giulia De Lellis che era stata paparazzata perché stava trascorrendo la sua quarantena con Andrea Damante. Dopo questa difesa profonda ed insistente, però l’autrice del dating show ha deciso di cambiare completamente la tua vita iniziando a lottare per i suoi diritti. Ha fatto capire che abbandonerà Uomini e Donne in quanto si sarebbe decisa a entrare a far parte del panorama politico nazionale.

Le dichiarazioni politiche via social

Nel corso delle ultime settimane durante questa quarantena Raffaella Mennoia si è sentita dire la sua opinione in merito a quella che è l’attività del premier Giuseppe Conte. Si dice esasperata, molto stanca ed in più, secondo lei non si sta gestendo bene l’intera situazione. Ecco perché ha fatto sapere che queste persone non hanno le idee chiare su come affrontare tutto questo quanto piuttosto stanno improvvisando.

Proprio questo ha prolungato non poco i tempi della quarantena per tutta Italia. Da queste commenti ha deciso di segnare la fine del suo rapporto con Maria De Filippi e la trasmissione Uomini e Donne per iniziare invece una carriera politica in cui lei è pronta a dire tutto quello che pensa e a mettere in campo le strategie che secondo lei sono adeguate.

Intanto, per lei, invece il governo non ha preso in considerazione i metodi giusti. Anche ieri ad esempio, ha pubblicato un post in cui diceva che senza strategia non si vince la guerra, riferendosi a Giuseppe Conte. Poi ha detto che è pronta pure ad essere denunciata. Insomma nelle prossime settimane si capirà quale sarà il suo destino politico