Anna Tatangelo incinta, lo scatto in dolce attesa commuove il web [FOTO]

Anna Tatangelo continua ad essere una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano. Bella, intelligente e sempre chic, la musicista di Sora ha incantato il suo pubblico con la sua eleganza e raffinatezza. Sul web, da un pò di tempo, sta circolando una foto che la ritrae, bellissima, con il pancione. E’ uno scatto del 2009, che la immortala in dolce attesa del suo piccolo Andrea.

Anna Tatangelo incinta su Instagram con il pancione

L’immagine è stata rispolverata dalla diretta interessata un pò di tempo fa in occasione del 10 year challenge. La 33enne è ancora più bella in dolce attesa. (Continua dopo la foto)

L’addio a Gigi D’Alessio

Dopo 20 anni d’amore e un rapporto che è stato l’invidia di molti, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono detti inesorabilmente addio. L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno ed ha sconvolto i rispettivi fan. Attraverso un messaggio pubblicato sui social i due si sono detti addio.

Le motivazioni che hanno portato alla rottura definitiva non sono mai state rese note ai più, ma c’è chi parla di incomprensioni caratteriali così forti e profonde che è stato impossibile rimettere insieme i cocci del legame ormai frantumato. I rumors su una presunta crisi in realtà circolavano insistentemente da qualche settimana prima dell’ufficializzazione della fine.

A destare particolare preoccupazione tra i follower è stato un video postato da Anna Tatangelo in occasione del suo compleanno: la cantante nelle stories Instagram è apparsa solo in compagnia dei suoi amici. Una festa in cui Gigi è stato dunque il grande assente. Da quel momento sono partiti i chiacchiericci che purtroppo, poi, con il tempo, si sono rivelati essere più che fondati.

Quarantena in solitaria per Anna

Intanto anche Anna Tatangelo è alle prese con la quarantena come la maggior parte degli italiani. Ultimamente è molto attiva sui social, dove mantiene un filo diretto con i suoi follower e si lascia andare a delle considerazioni personali. La cantante è seguitissima e in questo periodo, ancora più amata.