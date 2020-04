Barbara D’Urso le sue trasmissioni in serio pericolo: chiesta chiusura immediata

Chiesta la chiusura immediata per i programmi di Barbara D’Urso, la preghiera recitata insieme a Matteo Salvini in diretta non è piaciuta ai telespettatori, partita la petizione

Sono a rischio i programmi di Barbara D’Urso, una petizione è stata avviata per bloccare le trasmissioni di Carmelita. Cosa è successo? Pare che la scelta di recitare una preghiera insieme a Matteo Salvini in diretta televisiva non sia stata di gradimento. Per mettere fine alle trasmissioni della conduttrice è stata anche avviata una petizione.

La preghiera è stata recitata insieme al segretario della Lega nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso su Canale 5. I due hanno recitato l’Eterno Riposo per commemorare le vittime del Coronavirus. A chiedere la preghiera è stato il politico e la conduttrice ha risposto prontamente alla richiesta. Tante le polemiche sulla scena e subito dopo è stata lanciata la petizione su Change.org. La petizione chiede ai vertici Mediaset di chiudere i programmi della conduttrice.

Avviata la petizione contro Barbara D’Urso

Immediatamente sono stati in tanti ad aderire alla petizione e sono già circa 40mila le persone che l’hanno firmata. Sta quindi partendo una specie di ribellione e le tante firme alla petizione lo dimostrano. Sono tanti i telespettatori contrari alla televisione fatta da Barbara D’Urso. La petizione ha sottolineato che i programmi della conduttrice hanno superato il limite facendo la preghiera con Salvini in diretta.

Esistono i luoghi di culto e come tali accolgono tutti coloro che vogliono pregare. La conduttrice ha sfruttato il potere della religione sugli anziani per dare forza al suo programma. Nella petizione è stato anche messo in evidenza come i suoi programmi sono culturalmente bassi e indegni. Barbara sfrutta lo spazio per aumentare il suo potere e non perde occasione di manifestarlo.

Tante le critiche avanzate sulla conduttrice

Sono stati anche tanti i politici che hanno detto la loro opinione sulla preghiera fatta in diretta con Salvini, ma tanti sono stati i personaggi televisivi. Anche Paolo Bonolis ha commentato con sarcasmo la scena e ha detto che lui non l’ha vista ma glielo ha raccontato la moglie.

Con ironia ha detto che probabilmente i due stanno cercando di soppiantare il Santo Padre. Magari la D’Urso vuole allargare il suo potere anche sul Vaticano? Una battuta ironica e divertente, ma che nasconde sotto qualche punta di critica verso la conduttrice. Cosa risponderà Barbara? Staremo a vedere!