Cristiano Malgioglio in lutto, il doloroso addio a Lucia: “Sono devastato, non posso crederci”

La scorsa settimana è venuta a mancare Lucia Bosè. Grande artista e sopratutto grande amica di Cristiano Malgioglio. Il cantante, appena saputa la notizia è rimasto senza parole e ancora oggi non riesce a superare il lutto.

Questo per Cristiano non è proprio un bel momento. L’ex gieffino, oltre a dove dire addio al suo angelo dai capelli blu, è stato molto in ansia anche per la salute di Piero Chiambretti, ricoverato anche lui in ospedale insieme alla madre per via del coronavirus.

Cristiano Malgioglio distrutto per l morte di Lucia Bosè

Cristiano Malgioglio in una recente intervista rilasciata a DipiùTv ha spiegato come si è sentito alla notizia della morte di Lucia Bosè. La donna oltre ad essere una grande artista a livello internazionale era anche una sua amica e si erano sentiti proprio poche settimane prima.

Una notizia quella della sua morte che lo ha devastato lasciandolo davvero senza parole. I due avevano avuto modo sentirsi telefonicamente per lavoro, infatti, Cristiano sarebbe dovuto partire per Madrid e aveva pensato di andarla a trovare. “Sono devastato da quello che è successo, quando ho saputo sono scoppiato in un pianto a dirotto”, ha raccontato con le lacrime agli occhi.

La dedica alla sua cara amica

Cristiano Malgioglio e Lucia Bosè si conoscevano da tantissimi anni, Oltre ad essere una grande artista, la madre di Miguel Bosè era anche una donna molto generose. Durante l’intervista, il cantante ha raccontato cosa ha combinato una volta la sua amica. Picasso le aveva regalato un servizio di piatti dipinto a mano da lui, ma Lucia l’aveva rovinato lavandolo in lavastoviglie. Cristiano le fece notare di aver rovinato un patrimonio e lei senza nessun rimpianto rispose: ormai è fatta, che ci posso fare?

In questi giorni così difficili, Cristiano Malgioglio è molto preoccupato anche per la sa salute. Infatti, come tutti è barricato a casa e spera tanto che questo brutto periodo passi in fretta. Intanto, per omaggiare la sua cara amica, l’ex gieffino le ha voluto dedicare una canzone l’angelo Azzurro.” Angelo come quelli che ho amato e azzurro come il colore dei suoi capelli.