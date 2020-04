Andrea Iannone ha una nuova fiamma, ecco reazione di Giulia De Lellis

Andrea ha una nuova fiamma

Nelle ultime ore sono usciti allo scoperto Giulia De Lellis e Andrea Damante. Sono andati a fare la spesa insieme incuranti di poter essere fotografati. Prima di questa uscita la ragazza aveva pubblicato un video in cui si allenava fuori al terrazzo. All’improvviso si è vista un’ombra e tutti hanno capito che si trattava dell’ex fidanzato.

Ciò dimostra che la notizia sulla loro convivenza è vera, anche se entrambi hanno smentito in un primo momento. Molti hanno criticato Giulia per aver lasciato Andrea Iannone, ma Deianira Marzano è intervenuta in sua difesa. E’ opinabile il fatto che stia marciando sulla vicenda per ottenere visibilità, ma la fine della relazione non è dipesa da lei. Ha potuto confermarlo con delle prove concrete.

‘Si dice che Andrea sia stata malandrino e lei non vuole più soffrire’

Andrea ha una nuova fiamma? Pare che ci sia una ragazza che ha conquistato il suo interesse. Le persone a lui più vicine hanno riferito che si sta sentendo spesso con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Per ora non si sa il suo volto, ma si sta facendo il nome di Veronica Burchielli.

Secondo Deianira doveva assumere un atteggiamento diverso, soprattutto dopo aver saputo del tradimento. L’ex fidanzata ha sofferto molto per l’atto di infedeltà, dunque avrebbe dovuto darle più sicurezze e starle vicino. Stanca del suo modo di fare, Giulia ha deciso di lasciare il Lugano per tornare nei pressi di Pomezia, la città dei suoi parenti.

All’inizio ha negato di trascorrere la quarantena con Damante, probabilmente per alimentare il gossip. Infatti Deianira non nasconde il suo disappunto nel tenere sulle spine i fan. Allo stesso tempo non accetta il trattamento che ha ricevuto da colui che diceva di amarla.

Il ‘segui’ tolto

Un altro indizio che conferma la rottura definitiva è stato dato da Giulia su Instagram. In pratica non è più una follower di Andrea. Dopo qualche ora anche lui ha fatto la stessa cosa. Ormai pare che non ci sarà un ritorno, soprattutto se lui ha dato modo ad altre di avvicinarsi. Andrea ha una nuova fiamma mentre lei sta con Damante.

Tuttavia che senso ha tornare con un ex che ha tradito? Se lei vuole essere felice, dovrebbe voltare le spalle al passato e andare avanti per conto suo. Questo è un pensiero largamente condiviso.