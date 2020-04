Gerry Scotti: “Ho fatto un fioretto alla Madonna”

In questi giorni costretti a stare in casa all’insegna dell’incertezza e della preoccupazione per il futuro, molti di noi possono trovare conforto nella preghiera. Si prega affinché questa crisi passi e per i medici e gli infermieri coraggiosi che si battono in prima linea contro il coronavirus.

Si prega per tornare ad una vita normale, all’insegna degli affetti e, perché no, dell’amarsi liberamente. Tra i tanti fedeli ci sono anche dei vip, che da sempre hanno manifestato la loro religiosità di spirito. Ci riferiamo, ad esempio, a Gerry Scotti, conduttore di celebri quiz show targati Mediaset, quali Chi vuol essere milionario e Caduta libera.

Gerry Scotti: devoto alla Vergine Maria

Gerry Scotti, attualmente, si ritrova a condurre il tg satirico Striscia la notizia, assieme alla collega di origini svizzere Michelle Hunziker. Come sempre, lo “zio Gerry” manifesta tutta la sua solarità ed ottimismo, cercando di rubare più di un sorriso ai telespettatori, nonostante il periodo non propriamente felice.

Tuttavia, una volta spenti i riflettori, anche lui è stato più di una volta assalito da preoccupazioni assolutamente giustificate. Come si legge dal settimanale GrandHotel, il conduttore Mediaset ha chiesto l’intercessione della Madonna.

Gerry Scotti ha dichiarato che tutti gli anni, nel mese di Maggio, fa un fioretto per una sua devozione personale nei confronti della Vergine Maria. Il conduttore ha proseguito affermando di prendere una cosa che le piace e la toglie. Quest’anno, al presentatore tv è sembrato opportuno dover anticipare questo rito devozionale e così ha fatto. Gerry ha rivelato la sua vita ai tempi del coronavirus, divisa tra gli affetti personali e il lavoro in tv.

In tv blindato

Gerry Scotti ha dichiarato di stare chiuso in casa per la maggior parte della giornata, per poi uscire, tutto “imbacuccato”, dirigendosi a Cologno. Giunto sul luogo di lavoro, inizia ad essere esaminato da alcuni addetti che gli controllano la febbre. In seguito viene portato in una stanza disinfestata.

Qui Gerry si cambia e poi entra in studio, dove l’unico contatto che ha, seppur a 2 metri di distanza, è quello con Michelle Hunziker. Il conduttore ha ammesso che nella vita ci sono cose ben più dure, ma questa distanza imposta tra lui, Michelle e il resto dello staff di Striscia, suona all’uomo immagine di Canale 5 come qualcosa di “impressionante”.