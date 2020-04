Raffaella Mennoia spietata contro le donne “Nessuno deve attaccare Giulia De Lellis”

Raffaella Mennoia si scaglia duramente verso le donne che hanno attaccato Giulia De Lellis dopo il ritorno con Andrea Damante, scopriamo cosa è successo

Negli ultimi giorni è volato il gossip su Giulia De Lellis e il suo ritorno con Andrea Damante. Sulla coppia sono state dette tante cose riguardo il ritorno di fiamma. Nelle ultime ore invece sui social è giunta la reazione di Raffaella Mennoia sulla vicenda. La Mennoia si è scagliata duramente contro tutte le donne che hanno attaccato Giulia De Lellis e la difende a spada tratta.

L’autrice di Uomini e Donne non nasconde la sua simpatia per l’ex corteggiatrice e influencer e non critica il suo ritorno di fiamma con Andrea Damante. Questa reazione è un’ulteriore conferma che i due sono tornati insieme, ma a comprovare la liason c’è uno scatto pubblicato dal settimanale Chi. La foto infatti li ritrae insieme e conferma il gossip che era sulla bocca di tutti ormai da settimane.

Raffaella Mennoia difende Giulia DE Lellis

Ovviamente non sono mancate anche le critiche per la De Lellis, considerato quanto è successo dopo la fine della sua storia con Andrea. Infatti, sono stati numerosi anche gli insulti nei suoi confronti e le polemiche per il suo ritorno con l’ex. Le offese verso Giulia De Lellis hanno fatto infuriare Raffaella Mennoia che ha lanciato un monito a tutte coloro che hanno criticato il suo atteggiamento.

La Mennoia ha detto di non capire il perché di tutti questi insulti e accuse nei confronti di Giulia. Secondo l’autrice non c’è alcun motivo per criticare la De Lellis, che si è riscoperta innamorata di Damante ancora una volta. Per Raffaella una donna libera non è affatto una donna leggera e lei ha vergogna di sentire dire certe cose dalle donne.

La Mennoia ha detto di non comprendere il motivo delle accuse

In realtà, erano in tanti ad aspettarsi un ritorno di fiamma fra la coppia, tuttavia le accuse sono state tantissime e rivolte soprattutto verso Giulia. Raffaella Mennoia ha detto di non aver compreso la motivazione di queste offese. Ha anche giudicato coloro che le hanno fatte persone senza dignità e senza pudore, e ha ribadito di non capire perché hanno accusato Giulia.

La reazione di Raffaella è stata inaspettata e molti si sono sorpresi di questa veemenza nel difendere Giulia. Ma in fondo non ha tutti i torti, ognuno è libero di fare quello che vuole!