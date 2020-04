Fernanda Lessa dopo il GF VIP: ecco chi mente, chi le manca e la prima cosa fatta una volta uscita

Dopo l’uscita dalla casa del GF VIP, Fernanda Lessa si è lasciata andare a dure confessioni sui concorrenti che ha avuto il piacere, o il dispiacere, di conoscere. L’ex modella brasiliana è stata alquanto pungente nei confronti di alcuni, mentre dolce verso altri.

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista, avvenuta con il settimanale Chi di Alfonso Signorini, l’ex gieffina ha svelato anche quale sia stata la prima cosa fatta una volta uscita dal reality show.

Fernanda Lessa e i difficili momenti al GF VIP

Fernanda Lessa ha affermato di sentirsi estremamente soddisfatta del suo percorso nel GF VIP. Nonostante non sia riuscita ad arrivare in finale e ad aggiudicarsi la vittoria, ritiene comunque di aver vinto raggiungendo un grosso traguardo, ovvero, quello dell’uscita dall’alcolismo. La donna ha detto di aver affrontato egregiamente questo suo grosso problema, riuscendo a uscirne completamente.

Ad ogni modo, la convivenza nella casa non è stata sempre facile, specie per la presenza di alcuni concorrenti. A suo avviso, la più grande giocatrice è proprio Antonella Elia, una donna esperta in questo ambito che, sicuramente, potrebbe far parte dei papabili vincitori. Inoltre, la Lessa ha vissuto duri momenti anche a causa di alcuni problemi di salute. Nel suo periodo di permanenza, infatti, ha avuto la bronchite e poi anche una ascesso ad un dente, cosa che le ha causato molto dolore e sofferenza.

Sfogo contro alcuni concorrenti

Nel corso dell’intervista, Fernanda Lessa si è scagliata anche contro altri concorrenti del GF VIP, tra cui Sossio Aruta. A suo avviso, il protagonista è molto scostumato, considerando che è solito rasarsi in cucina. Denver, Aristide e Paola sono altri grandi abili giocatori che, tuttavia, non sono stati in grado di donare niente al reality show.

Sicuramente incisiva, invece, è stata la presenza di Valeria Marini, personaggio forte che le è mancata tanto. Frecciatine anche per Serena e Pago. Nel caso specifico, la protagonista ha detto di non credere che tra i due possano sbocciare i fiori d’arancio. Infine, Fernanda ha spiegato quale sia stata la prima cosa fatta una volta uscita dal reality show: fare l’amore con suo marito, cosa che le è sembrata ancora più bella del solito.