Belen Rodriguez e Stefano De Martino, in arrivo il secondo figlio? “A me piacerebbe”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono senza ombra di dubbio una delle coppie più amate, discusse e chiacchierate del jet set italiano. Spesso appaiono sulle copertine dei giornali anche se in questo periodo sono sempre sorridenti e felici.Dopo una lunga separazione, infatti, da qualche mese si sono ritrovati. Il loro amore è sbocciato forte e radioso più che mai.

Sui social non mancano le provocazioni per i due e le ipotesi per quanto concerne il futuro. In molti si chiedono quando e se daranno un fratello a Santiago. I due hanno rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno raccontato la loro quotidianità e come stanno vivendo questo periodo di quarantena. La coppia ha parlato anche dei progetti futuri e, inevitabilmente, è arrivata la domanda sul secondo figlio.

L’infinita storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Negli ultimi anni Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati al centro del gossip in moltissime occasioni. I due si sono conosciuti nel 2012 mentre erano impegnati ad Amici. Nonostante entrambi fossero fidanzati, la bellissima argentina con Fabrizio Corona e il ballerino con Emma Marrone, tra i due è scoppiata la passione e nel giro di poche settimane si sono messi insieme.

Una notizia che sconvolge e intriga il mondo del gossip che comincia a seguirli da vicino. I due escono allo scoperto e sembrano felicissimi. L’anno seguente per loro è l’anno d’oro, nasce il figlio Santiago e il 20 settembre si sposano. Nel dicembre del 2015, però, tramite un comunicato stampa Belen Rodriguez fa sapere che i due hanno deciso di separarsi.

Nel 2016 è stato la bellissima showgirl è stata fidanzata con il motociclista Andrea Iannone, relazione durata fino al 2018. Anche Stefano De Martino ha avuto una storia dopo la fine del matrimonio con Belen, si tratta di Giada Ambrosio. Dopo una lunga attesa, però, la showgirl argentina e il ballerino partenopeo si sono ritrovati. Si sono frequentati per alcune settimane prima di uscire allo scoperto e ora si dichiarano più innamorati che mai.

Secondo figlio in arrivo per Belen e Stefano?

Come detto in precedenza, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno concesso una lunga intervista al settimanale Chi. La coppia, che ha ritrovato finalmente la felicità e la serenità, ha parlato della possibilità di avere un secondo figlio. La showgirl ha detto che le piacerebbe avere un altro bambino e sarebbe felice di dare un fratello o una sorella a Santiago.

Stefano, in conclusione della chiacchierata, ha raccontato che loro sentono molto le pressioni che arrivano dall’esterno. Per fortuna riescono a superarle quando si ritrovano a casa e lasciano i pensieri lontano dalla coppia.