Pechino Express, Gennaro Lillio ed Ema Kovac sono fidanzati? “Stiamo trascorrendo la quarantena insieme”

Gennaro Lillio ed Ema Kovac sono stati due dei grandi protagonisti dell’ultima edizione di Pechino Express. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha viaggiato nella seconda parte del programma in compagnia di Vera Gemma. La biondissima modella, invece, ha fatto coppia con la collega Dayane Mello.

I due, ovviamente, hanno vissuto l’esperienza da rivali ma, secondo quanto dichiarato dal modello partenopeo, lui ci ha provato diverse volte. Lei ha sempre declinato con grande garbo e gentilezza. Una volta usciti fuori, però, qualcosa tra di loro è cambiato.

L’avventura di Gennaro ed Ema a Pechino Express

Gennaro Lillio ha affrontato il viaggio insieme a Vera Gemma nella coppia de I Sopravvissuti, visto che entrambi avevano iniziato con un altro partner. Ema Kovac, invece, ha fatto questa esperienza con Dayane Mello nella squadre de Le Top. Un lungo e intenso viaggio in oriente, partito dalla Thailandia.

La prima tappa ha visto i concorrenti partire Ko Phra Thong, la Spiaggia del Buddha d’oro, fino a Surat Thani il mercato notturno San Chao, per un totale 277 km. A seguire tutte le coppie hanno affrontato il viaggio, diviso in ulteriori tre tappe, da Khao Chong Krachok fino al tempio Wat Benchamabophit a Bangkok. Un percorso irto di difficoltà e lungo oltre mille chilometri.

C’è poi stato il passaggio in Cina dal tempio di Chongsheng a Longsheng il cosiddetto Ponte del Vento e della Pioggia, dove si è conclusa la sesta tappa. Le coppie ancora in gara prima di arrivare al traguardo, fissato a Seul, dovranno passare per Wuzhou, Shenzhen, Taekwondowon tappe finali delle prossime puntate, le prime due in Cina mentre l’ultima in Corea del Sud. Da quel che è stato mandato in onda sin qui la coppia composta da Gennaro Lillio e Vera Gemma è stata eliminata mentre Le Top sono ancora in gara.

La storia tra Gennaro Lillio ed Ema Kovac

Gennaro Lillio, molto attivo sui social, posta spesso delle sua immagini su instagram. Ultimamente è sempre presente anche la bellissima Ema Kovac. In molti si sono chiesti perchè i due stiano trascorrendo insieme la quarantena. L’ipotesi maggiormente accreditata, ovviamente, è che i due si siano fidanzati.

In una storie, Gennaro Lillio, ha raccontato di averci provato più volte con Ema Kovac nel corso del programma. La modella gli ha dato il due di picche. Una volta fuori, però, si è recata a Napoli per fare una vacanza ed è stata con lui, proprio in quei giorni è scattata la quarantena per tutti e quindi è rimasta in Italia in compagnia di Lillio.