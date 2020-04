‘Un posto al sole’ anticipazioni 2 aprile 2020, la scelta di Serena

Torna sul piccolo schermo Un posto al sole con il suo penultimo appuntamento della settimana e le anticipazioni di giovedì 2 aprile mettono in risalto alcune situazioni che riguarderanno determinati personaggi della celebre e longeva soap opera napoletana. Serena dovrà prendere una decisione riguardo la proposta scioccante di Leonardo mentre Guido e Mariella ne combineranno un’altra.

Anticipazioni Un posto al sole del 2 aprile: la scelta di Serena

Le anticipazioni della puntata di UPAS di giovedì 2 aprile dicono che ci sarà da divertirsi! Con Leonardo in procinto di lasciare Napoli per raggiungere la Sicilia, Serena sarà posta dinanzi ad un bivio: restare in Campania o seguire il ragazzo.

La difficile scelta stresserà abbastanza la Cirillo dato che non saprà più dove sbattere la testa. Filippo, ormai divenuto suo ex marito, si mostrerà ancora freddo e scostante nei suoi confronti e questo potrebbe spingere Serena a fare i bagagli. Ma sarà davvero così? In questa puntata scopriremo quale scelta farà la madre della piccola Irene.

Guido e Mariella saranno indaffarati con le nozze sempre più vicine, ma ecco che a complicare ogni cosa sarà un episodio spiacevole. I due vigili combineranno un pasticcio chiedendo a tutti i loro amici di farli da testimoni di nozze. I futuri coniugi, quando si renderanno conto di che cosa hanno combinato, si scervelleranno per trovare un’efficace soluzione. Cosa si inventeranno questa volta?

Un posto al sole spoiler: lite tra Filippo e Roberto

La vicenda legata all’indagine sulla pericolosa famiglia malavitosa, sarà portata avanti e non si escludono colpi di scena che terranno i telespettatori con il fiato sospeso per tutta la durata dell’assenza delle riprese. Filippo e suo padre Roberto Ferri avranno un brutto scontro inoltre Serena finalmente prenderà una decisione che però potrebbe scontentare qualcuno.

Prossimamente in Un posto al sole assisteremo ad una svolta nelle indagini di Eugenio, Niko e Susanna. Riuscirà il Magistrato Nicotera a salvarsi la pelle e a sistemare ogni cosa con sua moglie Viola? Inoltre, vedremo Mariella e Guido convolare a nozze ma si parlerà anche di altre tematiche lasciate in stand by fino a data da destinarsi. Intanto, a partire dal prossimo lunedì 6 aprile faremo una sorta di viaggio nel tempo dato che la soap ripartirà dall’annata del 2002.