Ursula Bennardo spietata contro Teresanna GF vip 4 “Sossio mandala direttamente a…..”

Ursula Bennardo contro Teresanna, senza peli sulla lingua

Ursula Bennardo si schiera dalla parte del marito Sossio Aruta, primo finalista del Grande Fratello che accederà senza dubbio alla finale di mercoledì 8 aprile. Tra Sossio e Teresanna Pugliese, ex protagonista di Uomini e Donne per ben due volte, non scorre buon sangue, ma questo da sempre.

Sin dall’ingresso della donna in casa, ci sono stati parecchi problemi tra loro due che li hanno portati a discutere di qualunque cosa animatamente. Forse complice lo stress dentro casa, forse complice la paura, il terrore di quello che sta avvenendo fuori da quelle quattro mura.

Non possiamo ovviamente parlare nel loro caso della stanchezza dovuta alla reclusione forzata Da mesi, perché proprio loro due sono gli ultimi entrati nella casa del Grande Fratello. Infine non possiamo non prendere in considerazione una probabile antipatia reciproca, dato che prima dell’avventura al GF non si conoscevano nemmeno si tratta di antipatia a pelle.

Sul web Si sono divisi Tutti, chi difende sossio E chi difende Teresanna, nessuno però ha detto che potrebbero avere sbagliato entrambi. In realtà sia l’uno che l’altro hanno esagerato perché di piccole questioni hanno fatto grandi litigi.

Ursula Bennardo invita Sossio ad essere meno educato

Ursula Bennardo Ad ogni modo essendo la compagna di Sossio, che l’uomo abbia ragione o che abbia torto ha scelto di schierarsi dalla parte di lui. Così durante l’ultima lite, quando Sossio ha invitato Teresanna ad allontanarsi e a sedersi più lontano possibile da lui Ursula ha scritto su Instagram qualcosa che ha lasciato senza parole.

Lo ha invitato a mandarla a quel paese senza avvisarla o chiedere prima dei favori come quello di allontanarsi. Insomma la donna per difendere il marito si è messa contro molte persone.

Ursula contro la compagna di Licia e non solo

Ursula fuori dal programma sta intrattenendo tanto quando il marito dentro la casa. Ecco perché seguirla su Instagram per i follower è la cosa più interessante che possano fare durante la quarantena. La donna con i suoi post, i commenti, le frecciatine sta tenendo impegnati un po’ tutti Tra una risata e l’altra. C’è tanta suspence perché si cerca di capire con chi sarà la nuova lite giorno per giorno.

Proprio qualche settimana fa infatti c’è stata una accesa discussione tra una frecciatina e l’altra con la compagna di Licia. Sossio ha probabilmente esagerato con qualche battutina nei confronti della donna, la compagna l’ha difesa sui social e Ursula non ha perso tempo per difendere con le unghie e con i denti il marito.