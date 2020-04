Francesca Barra contro Antonella Elia “Signorini la protegge è una raccomandata”

Francesca Barra, poco convinta da alcuni atteggiamenti Degli autori del reality

Francesca Barra come molti altri che seguono oggi il Grande Fratello vip non riesce a comprendere il perché di alcuni comportamenti di Alfonso Signorini. Dentro la casa del Grande Fratello sta succedendo qualcosa di davvero molto strano, sembrano esserci delle preferenze, si pende in maniera parecchio evidente dalla parte di alcuni di loro, si fanno differenze a vista d’occhio senza preoccuparsi dell’evidenza.

Francesca Barra, tanta stima nei confronti di Signorini ma…

Francesca Barra così come molti altri telespettatori hanno notato un comportamento strano nei confronti di Antonella Elia che sembra essere la protetta della Grande Fratello 19. Qualcuno ho paura di lei, qualcuno pensa sia intoccabile, qualcuno ha paura di farle del male? Non si sa Eppure nei suoi confronti c’è un atteggiamento totalmente diverso.

Se gli altri concorrenti di quest’anno hanno pagato a caro prezzo qualunque errore che sia piccolo, grande, giustificabile o non giustificabile, ad Antonella è concesso tantissimo. Per esempio nelle ultime settimane è stata proprio lei a denunciare comportamenti violenti nei suoi confronti da parte dei suoi compagni di gioco ed avversari.

Alfonso Signorini l’ha solamente difesa piuttosto che richiamare alcuni suoi comportamenti sbagliati. Come mai Signorini non ha rimproverato Antonella dopo la violenza usata nell’ultima discussione con Fernanda Lessa? Francesca dice di essere fortemente legata a lui e di ritenere sia un ottimo giornalista, ma adesso qualcosa non la convince.

Spintoni, graffi e tanto altro per una confezione di biscotti, un po’ esagerato forse. Eppure nessun richiamo. Anzi. Ci si è soltanto limitati a rimproverare e a giustificare quanto accaduto con l’eccessiva tensione del gioco in queste settimane a causa di ciò che sta avvenendo fuori, del coronavirus.

Antonella Elia difesa perché sensibile?

Ad ogni modo la giornalista ci tiene a precisare che è noto a tutti che Antonella non è una persona forte, che sta attraversando un brutto momento e probabilmente è tutelata proprio per questo motivo. È entrata in casa per spezzare La monotonia, per cercare di riprendere la sua vita in mano, per riprendersi.

Darle addosso per qualunque cosa forse potrebbe peggiorare la sua situazione psicologica. È anche vero però che i telespettatori a casa Non possono continuare a vedere che ogni situazione ha uno svolgimento totalmente diverso dalla precedente. Bisognerebbe essere un minimo coerenti.

Questa sera andrà in onda la penultima puntata del GF 19. La prossima settimana ci sarà invece la finale che per la prima volta verrà svolta in modo originale, a distanza. I telespettatori sono un po’ preoccupati e si chiedono a cosa assisteranno. Hanno paura di rimanere delusi. Come dare torto? È l’edizione più strana di sempre.