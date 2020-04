Gemma Galgani risponde agli attacchi di Giorgio Manetti: è proprio fuori luogo…

Sono giorni di grande tristezza e dolore per Gemma Galgani. La dama del trono over, infatti, non è affatto soddisfatta della sua vita sentimentale e lo ha dichiarato ancora una volta, a cuore aperto in un’intervista.

Nelle ultime puntate di Uomini e donne, infatti, i suoi incontri non sono andati a buon fine, e durante queste settimane nessun cavaliere si è presentato per corteggiarla. E adesso, con l’emergenza Coronavirus e quindi la quarantena la solitudine si è fatta ancora più forte. Così Gemma ha raccontato il suo stato d’animo.

Gemma Galgani avvolta dalla solitudine

Gemma Galgani sembra soffrire ancora per il suo ex corteggiatore Juan Luis Ciano. A dichiararlo è proprio lei stessa al settimanale Uomini e Donne Magazine, dove ha rivelato che in quella conoscenza ci aveva sperato molto. Purtroppo, il napoletano si è presentato negli studi solo per notorietà ferendo il suo cuore.

Nella lunga intervista, Gemma ha spiegato che ormai da anni è sola ed è abituata alla solitudine. Ad una certa età, però, vorrebbe condividere la propria quotidianità con qualcuno e ad oggi sente molto il peso di questa cosa. “L’amore ti permette di ridimensionare i problemi, piccoli o grandi che siano, perché sai che comunque possiedi qualcosa di immensamente più prezioso”. Sono circa 10 anni che Gemma è alla ricerca del’amore vero, nelle ultime settimane, prima della sospensione di Uomini e Donne ha intrapreso una conoscenza con Algemiro, ma anche in questo caso le cose non sono andate bene.

La dama risponde agli attacchi di Giorgio Manetti

Gemma Galgani ha voluto rispondere anche all’attacco ricevuto da un suo ex fidanzato. Circa un mese fa Giorgio Manetti, in un’intervista al settimanale Nuovo TV, aveva criticato duramente la torinese. Oggi, la dama ha voluto rispondere su richiesta del magazine di Uomini e donne.

Stando alle sue parole, la dama si è detta molto delusa da quanto dichiarato da Giorgio. Ad oggi non capisce il perchè Giorgio è così arrabbiato nei suoi confronti e non riesce a provare dolcezza nei suoi riguardi.” Visto che non mi ha considerata allora, sarebbe più coerente da parte sua non considerarmi neppure ora. “