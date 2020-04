“Si vedono le mutande, sempre se ce l’hai”: Justine Mattera, apre le gambe a favore di camera [FOTO]

La vita di Justine Mattera al fianco di Fabrizio Cassata

Sono trascorsi tanti anni da quando la bella Justine Mattera è arrivata in Italia. La soubrette ha iniziato la sua carriera come sosia di Marilyn Monroe nei programmi Rai del compianto Paolo Limiti, poi diventato suo marito.

Il loro matrimonio è durato pochissimo tempo e ora la 49enne è felicemente sposata con Fabrizio Cassata. I due si sono detti sì nel 2009, e successivamente sono arrivati i loro due bambini, Vincent e Vivienne Rose Cassata.

E a proposito del consorte, tempo fa a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso aveva parlato della gelosia dell’uomo per le foto osé che lei posta su Instagram. A distanza di tempo ne è tornata a parlare a Vieni da me affermando che la sua dolce metà ha cambiato idea, ma è lui ha scegliere gli scatti da condividere sui social.

La soubrette americana e le nuove foto piccanti su Instagram

E a proposito di contenuti postati su Instagram, in questi giorni di quarantena per il Covid-19 la bella Justine Mattera si è scatenata nel vero senso della parola. Ad esempio, nelle ultime ore la 49enne ha pubblicato un nuovo post contenenti ben cinque foto. Nello specifico la soubrette americana è stata fotografata mentre si annoia all’interno della sua cucina.

La donna è seduta su una sedia con addosso un vestitino sensuale e molto corto. Ma l’attenzione dei follower si è concentrata sulla posa della loro beniamina. Infatti la moglie di Fabrizio Cassata ha le gambe aperte a favore di fotocamera. A quel punto la fantasia dei seguaci si è fatta sentire. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web al suo ultimo post

A corredo delle foto che Justine Mattera ha postato di recente ha chiesto a tutti coloro che seguono sul social network cosa facessero mentre lei era impegnata a sparecchiare la tavola. Un contenuto che in pochissimo tempo ha ottenuto migliaia di lieks e commenti di ogni tipo. Un utente in particolare, in modo ironico le ha scritto che in quella posa le si vedono le mutandine, sempre se le indossava.