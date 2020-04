“Che bello ‘farlo’ in mezzo alla natura”: Sabrina Salerno si imbosca tra gli alberi, la canotta mostra le sue grazie [FOTO]

Sabrina Salerno fa compagnia ai follower per la quarantena

Nonostante tutti stiamo attraversando un periodo storico ed inedito per l’emergenza Covid-19, Sabrina Salerno ha sempre un pensiero per i suoi affezionati follower. La soubrette, ma anche attrice e cantante originaria di Genova sta passando la quarantena a Venezia insieme al compagno e al figlio.

Per ammazzare il tempo, quotidianamente la 52enne realizza delle Stories o post su Instagram allietando tutti coloro che la seguono, circa 440 mila fan. D’altronte non è facile per lei rimanere a lungo tra le mure domestiche visto che è una spirito libero e abituata a stare a stretto contatto con il pubblico.

La cantante ligure posta una foto immersa nella natura

Nonostante tutto non si è perso d’animo, quindi sta reagendo facendo compagni ai follower e regalando a loro degli scatti mozzafiato. Ad esempio qualche ora fa la soubrette ligure è tornata a postare su Instagram uno scatto davvero sensuale. La cantante di ‘Boys’ appare in tutta la sua bellezza nel suo giardino mentre si mimetizza in un albero di alloro che sta fiorendo.

Ma l’attenzione dei seguaci è concentrata su qualcos’altro, ovvero il suo outfit. Infatti la ligure ha una canotta scollata che mette in evidenza il suo generoso décolleté. A corredo della foto la Salerno ha scritto la seguente didascalia: “Bisogna essere pazienti per vedere crescere gli alberi…”. Ovviamente la sua iniziativa ha raccolto migliaia di mi piace e complimenti a mai finire. (Continua dopo il post)

Il segreto della forma fisica di Sabrina Salerno

La scorsa settimana, invece, la bella Sabrina Salerno ha svelato il segreto della sua forma fisica. A causa della quarantena e l’impossibilità di fare sport all’esterno ha fatto si che molti abbiano messo su qualche chiletto di troppo.

Anche la 52enne si è lasciata andare a qualche peccato di gola, quindi per ricorrere ai ripari ha cambiato la sua dieta. In poche parole la soubrette ligure, reduce dalla sua ospitata a Sanremo 2020 nei prossimi giorni mangerà frutta e verdura di stagione.