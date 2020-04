Ecco la verità di Veronica Burchielli su Andrea Iannone

La verità di Veronica

Nelle ultime ore Deianira Marzano ha affermato che Andrea Iannone non ha avuto un buon comportamento con Giulia De Lellis. Quest’ultima avrebbe deciso di lasciarlo perché non tollera che abbia certe amicizie femminili. Dato che ha sofferto per un tradimento, non ha esitato a fare le valige e tornare a Pomezia.

Le perone a loro più vicine confermano le parole dell’influencer, la quale ha notato un particolare sul web. In poche parole ci sarebbe uno scambio di like sospetto tra il campione di motociclismo e un volto di Uomini e Donne. Si tratta di Veronica Burchielli, ormai ex fidanzata del tronista Alessandro Zarino. Per mettere a tacere ogni pettegolezzo, è intervenuta per spiegare come stanno le cose.

‘Ho messo dei like perché sono appassionata di moto’

La verità di Veronica non è tardata ad arrivare, dato che l’argomento ha scatenato delle polemiche. Da poco si è lasciata con Alessandro, dunque non tollera che venga catapultata in situazioni che non le riguardano. Ha contattato personalmente Deianira per spiegarle che segue da anni Iannone per la sua passione, ovvero le moto.

Ne ha una tutta sua e chi la conosce sa bene che è una sua fan. Lo conosce solo come personaggio del mondo dello sport, non le interessa andare oltre. Non ha cancellato i like perché non ha niente da nascondere. Se l’avesse fatto, molti avrebbe interpretato il gesto con malizia. Allo stesso tempo non ha intenzione di stare al centro del gossip, in quanto soffre ancora per la fine della sua relazione.

Né lei né Alessandro hanno comunicato il reale motivo della loro separazione, ma di certo non è dipeso da terzi. Sembra, dunque, che non sia lei la nuova fiamma di Iannone. Fatto sta che dà modo alle altre di avvicinarsi e Giulia ciò non è mai piaciuto.

‘Nella mente ho tanti pensieri diversi che sbattono continuamente tra loro’

Qualche settimana fa Veronica si è sfogata con i suoi follower riguardo la storia d’amore terminata in modo inaspettato. Ha ammesso che non sta passando un bel periodo. Quando si dice addio a una persona è devastante, ma bisogna guardare avanti. Non erano destinasti a stare insieme. Tuttavia non rinnega nulla, in quanto gli augura il meglio. Del resto grazie a lui ha avuto la possibilità di provare un sentimento forte.