Cristina D’Avena si sfoga sui social, “Volevo esserci…” (Foto)

Cristina D’Avena, dopo aver seguito in tv Musica che unisce, si sfoga sui social ed esprime tutta la sua delusione per non essere stata invitata a partecipare a questo evento di beneficienza.

“Volevo esserci”, ha scritto la cantante che ha accompagnato l’infanzia di tutti noi con le sigle dei più bei cartoni animati. Una possibilità che, però, le è stata negata. Non si è, dunque, unita ad altri artisti e sportivi che hanno contribuito alla raccolta fondi per la Protezione Civile.

Cristina D’avena, il rammarico del mancato invito

A Musica che unisce, andato in onda ieri sera su Rai 1, hanno partecipato moltissimi artisti. Cantanti famosi tra cui Andrea Bocelli, Alessandra Amoroso, Tiziano Ferro, gente dello spettacolo come Enrico Brignano e tanti sportivi, tra cui Valentino Rossi e Federica Pellegrini. Tutti hanno dato il proprio contributo per aiutare nella raccolta fondi destinata alla Protezione Civile. Un gesto importantissimo in un momento di crisi molto profonda legato al Coronavirus.

Tra tutti gli artisti presenti, però, vi erano alcune assenze che, diciamolo, si sono avvertite non poco. Tra tutte spicca quella di Cristina D’Avena che ha commentato, con un post sui social, la sua esclusione dall’evento. Un’assenza che, al di là delle parole, ha fatto storcere non poco il naso agli utenti sul web. Considerata la sensibilità che Cristina D’Avena ha sempre dimostrato e considerato che un’intera generazione è cresciuta con la sua voce, la cantante doveva, per i più, essere presente.

Il post sui social

Le parole di Cristina D’Avena sui social hanno trovato il consenso di tantissimi utenti che l’hanno inondata di like e di commenti positivi. Ma cos’ha scritto la cantante? “In questo momento così delicato avrebbe fatto piacere anche a me partecipare all’iniziativa insieme ai miei colleghi” esordisce. La D’Avena, poi, ribadisce come il suo piccolo contributo avrebbe potuto aiutare ad aprire i cuori dato che la sua musica unisce da sempre i bambini di tutte le età. (Continua dopo il post)

Il post su Twitter è accompagnato da una foto in cui la cantante, nonostante tutto, sorride. Un’occasione persa, non vi sono dubbi. Una delusione ed un’amarezza che sono parse chiare sin da subito.