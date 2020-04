“Mi manca moltissimo…”: Gemma Galgani scoppia a piangere, il messaggio della dama di Uomini e Donne

Gemma Galgani nostalgica sui social network: cosa succede?

Da circa un mese Uomini e Donne non va più in onda a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Quindi tutti i protagonisti del Trono classico e over sono chiusi in casa rispettando la quarantena. Tra questi c’è anche Gemma Galgani che nelle ultime ore, attraverso i social network, ha mostrato la sua malinconia e sofferenza.

La dama torinese del parterre senior non va a lavoro da qualche settimana visto che le norme emanate dal Governo prevedono anche la chiusura dei Teatri. E risaputo che la piemontese da anni fa la capomaschera al Teatro Colosseo della sua città.

Alla dama torinese mancano i colleghi di lavoro

Nonostante l’assenza di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha voluto coinvolgere Gemma Galgani in un’altra iniziativa. La settimana scorsa, infatti, i quattro finalisti della 19esima edizione di Amici hanno ricevuto un messaggio di incoraggiamento da parte della dama torinese. Iniziativa che non è per niente piaciuta al popolo del web che non si è risparmiato a criticare la 70enne ma anche Queen Mary.

Ma come accennato prima, nelle ultime ore Gems ha condiviso un messaggio sui suoi canali social seguiti da molte persone, destinato al capomaschera del Teatro Colosseo di Torino. La donna ha manifestato tutta la sua gratitudine: “Grazie Luca, quanto mi mancate non lo potete immaginare“.

Gemma Galgani e gli strani messaggi sui suoi canali social

Ma non è finita qui. I follower di Gemma Galgani sono particolarmente preoccupati perché la loro beniamina negli ultimi tempi è apparsa particolarmente nostalgica. Cosa le sta accadendo? Forse perché ad oggi non ha trovato una persona che le dia il suo amore?

Nella serata di martedì la protagonista del Trono over di Uomini e Donne ha condiviso una serie di Stories su Instagram contenenti delle clip di Andrea Bocelli che intona: “Vorrei abbracciarti fino all’eternità”.