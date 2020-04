Maria De Filippi potrebbe lasciare Mediaset: un nuovo canale tv tutto suo e la solidarietà a Bonolis, il rumor

Maria De Filippi lascia Mediaset?

Nelle ultime ore sul web si è fatta sempre più insistente la voce di una possibile rottura di Maria De Filippi con Mediaset, azienda per cui lavora da oltre vent’anni. Inoltre l’indiscrezione dice che la regina della televisione italiana vorrebbe lavorare in modo autonomo creando un canale tv tutto suo.

Un campanello d’allarme lo abbiamo avuto qualche settimana fa quando la moglie di Maurizio Costanzo ha deciso di stoppare Uomini e Donne nonostante avesse a disposizione alcune puntate inedite sia del Trono classico che over. Ma cosa sta accadendo realmente?

La solidarietà a favore del collega Paolo Bonolis

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 i palinsesti di tutte le emittenti televisive hanno subito dei radicali cambiamenti. Infatti Mediaset è stata costretta a sospendere dei format per dare più spazio a dei programmi di informazione. Una delle trasmissioni fatte fuori è Avanti un altro, il popolare e irriverente game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Quest’ultimi si sono contrariati con Berlusconi e con la rete perché tutti gli appuntamenti erano stati precedentemente registrati, quindi disponibili ad essere trasmessi. Ma i vertici del Biscione hanno preferito mandare in onda le repliche. Il malcontento di Bonolis ha trovato la solidarietà da parte di maria de Filippi che, forse per ripicchi, ha sospeso anch’essa il dating show Uomini e Donne.

Maria De Filippi crea un canale televisivo tutto suo?

Da anni Maria De Filippi è considerata la regina della televisione italiana non per questo più volte sia la Rai che Sky le hanno fatto delle proposte di lavoro. che Sky è da anni che sta provando a strapparla a Mediaset senza ancora esserci riuscito. Ma di recente su internet circolano delle indiscrezioni che vorrebbero la professionista pavese realizzare un canale tv tutto suo trasmettere i suoi format di successo.

Quindi Uomini e Donne, Amici, Temptation Island anche in versione Vip, C’è posta per Te e altri programmi condotti dal marito Maurizio Costanzo. Inoltre, c’è da sottolineare che Queen Mary è proprietaria al 50% con RTI della Fascino P.g.t., casa di produzione che ha delle ingenti disponibilità economiche. Quindi la De Filippi potrebbe decidere di non sottostare a nessuno e agire in assoluta autonomia. Fantascienza o sotto c’è un filo di verità?