Mario Serpa tuona di nuovo contro Uomini e Donne: “Tagliavano tutto, era scomodo” (FOTO)

In queste ore, Mario Serpa è tornato a parlare di Uomini e Donne e a scagliarsi contro la redazione del programma, ma non solo. L’ex opinionista del talk show di Maria De Filippi ha anche sbottato contro Andrea Damante e Giulia De Lellis per il comportamento che stanno adottando.

Il sito Il Vicolo della news ha raggruppato tutti gli screen in cui ll ragazzo è stato beccato a parlar male della trasmissione e le confessioni sono davvero interessanti.

Le nuove dichiarazioni di Mario Serpa

La scorsa estate, la redazione di Uomini e Donne si trovò nel bel mezzo di una bufera mediatica a causa degli attacchi di Mario Serpa e di Teresa Cilia. I due si scagliarono contro il programma minacciando di avere tante confessioni da fare che avrebbero potuto compromettere tutta la baracca. Ad ogni modo, questi fatti non sono mai emersi a causa di diffide emanate da parte dei vertici dell’azienda.

In ogni caso, a distanza di un bel po’ di mesi, l’ex di Claudio Sona ha deciso di tornare sulla questione facendo altre rivelazioni. Nel caso specifico, sul suo profilo Instagram il ragazzo ha detto che la redazione fosse solita tagliare molte parti delle registrazioni in quanto troppo scomode per essere mandate in onda. L’ira del protagonista, però, si è riversata anche su Giulia De Lellis, personaggio che Raffaella Mennoia difende sempre a spada tratta.

il pubblico di Uomini e Donne non perdona

Ebbene, secondo il punto di vista di Mario Serpa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha organizzato la paparazzata di “Chi” con Andrea Damante solo per fare un po’ di rumors. A suo avviso, dunque, tutto sarebbe stato magistralmente architettato ad hoc ed è davvero da stupidi credere il contrario. I fan dell’ex opinionista, però, non hanno molto gradito i suoi interventi, sta di fatto che si sono riversati sul suo profilo ricoprendolo di insulti.

Alcuni di essi sono riproposti dal destinatario direttamente tra le sue Instagram Stories. In molti ritengono profondamente scorretto il comportamento del giovane considerando che per diverso tempo ha incassato i soldi elargiti da Mediaset. Una volta fatto fuori, invece, non ha perso occasione per sputare nel piatto dove ha mangiato.