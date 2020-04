Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci:”Abbiamo avuto paura per la piccola Arya£

Nelle ultime settimane sui giornali e siti di gossip si è tornato a parlare molto di Clarissa Marchese e Federico Gregucci. I due usciti insieme qualche anno fa da Uomini e Donne sono diventati genitori della piccola Arya.

Un momento bellissimo che la coppia non manca di condividere con i loro tantissimi fan sui social. Purtroppo, però, non sempre le cose vanno per il verso giusto e con una bambina così piccola le preoccupazioni sono sempre dietro l’angolo.

Proprio durante una instagram stories, Clarissa Marchese ha raccontato di un brutto episodio che hanno vissuto. L’ex tronsita di Uomini e Donne, infatti, ha rivelato che la piccola Arya non è stata molto bene. Il suo pianto ininterrotto li ha preoccupati molto e li ha spinti a chiamare il medico.

La storia d’amore tra Clarissa e Federico

Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. Dopo un percorso ricco di emozioni e di colpi di scena, la bella modella ha scelto proprio il figlio d’arte con il quale iniziare un’avventura lontano dalle telecamere.

A distanza di pochi anni dalla scelta, i due hanno deciso di sposarsi. I due in questo momento vivono a Miami, dove lui lavora e ovviamente tengono informati i loro fan tramite instagram. Il matrimonio è stato sobrio e raffinato e i neo sposini si sono mostrati ben presto ai migliaia di followers che attendevano le foto delle nozze. Ad alcuni utenti di instagram, però, non è piaciuto l’abito della ragazza e tanto meno la scelta degli sponsor presenti anche il giorno delle nozze. Per questo motivo si è sollevato un antipatico polverone mediatico.

A distanza di qualche tempo la bellissima Clarissa Marchese ha annunciato di essere incinta. Poche settimane fa la piccola Arya è venuta alla luce colmando di gioia il cuore di mamma e papà. I profili instagram dell’ex tronista e del marito Federico Gregucci sono quasi diventati esclusivamente dedicati alla piccola.

Clarissa Marchese: paura per la piccola Arya

Come detto in precedenza, durante una instagram stories, Clarissa Marchese ha raccontato di un episodio che ha visto protagonista la figli Arya. La piccola, che secondo l’ex tronista è una bimba molto tranquilla, ha cominciato a piangere disperatamente.

Nonostante tutte le premure dei genitori la piccola non ha smesso e quindi i due hanno deciso di informare il medico. Fortunatamente quest’ultimo li ha tranquillizzati facendo sapere che si tratta degli scatti di crescita che in genere durano al massimo un paio di giorni.