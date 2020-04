Emma Marrone esagerata nel balletto: curve mozzafiato e posizioni sexy (video)

Emma Marrone è senza dubbio una delle artiste più amate in Italia. Nelle ultime settimane, come tanti altri personaggi dello spettacolo sta intrattenendo il suo pubblico, con video e dirette social.

Nello stesso tempo cerca di incoraggiare i propri fan a rispettare la quarantena e a restare a casa fino alla fine dell’emergenza coronavirus. Poche ore fa, però, ha stupito tutti con un video divertente e sensuale, mandando in delirio i suoi follower. Emma ha incantato tutti, non solo con la sua voce ma anche con il suo corpo esibendosi in un balletto davvero sexy.

Emma Marrone super sexy sui social

Molto attiva non solo su Instagram ma anche sulla nuova piattaforma Tik Tok, Emma Marrone ha sorpreso i suoi fan di un sensualissimo siparietto. Sulle note remixate di Sean Paul e Beyoncé, la cantante si è davvero superata mettendo in mostra le sue forme. L’ex allieva di Amici, infatti, con addosso un fusò aderente e un micro top si è lasciata andare a delicati movimenti di bacino.

Un fisico da urlo, addominali scolpiti e un lato B alto e tonico, così si è mostrata Emma Marrone in questi giorni sul suo profilo social. Ovviamente il balletto ha fatto il giro del web e in poche ore è stato bombardato di like è commenti. (Continua dopo il post)

La cantante pronta a festeggiare 10 anni di carriera

L’intento di Emma Marrone era quello di mandare un messaggio positivo e di forza. Infatti, accanto al post ha scritto: “Lunedì positività e ironia, quando vi sentite giù fate un balletto, funziona”. In questo momento difficile, ha proposto ai suoi fan un modo alternativo per scacciare via la tristezza e la malinconia e pare ci sia riuscita benissimo. Intanto, la cantante di Amami, salvo complicazioni ad ottobre inizierà il suo attesissimo tour “Fortuna Live Palasport 2020”.

I concerti si svolgeranno nelle principali città italiane per un totale di dieci tappe, come gli anni di carriera. Per Emma Marrone questo è un anno molto particolare e di sicuro sarà anche un anno ricco di successi. Il suo ultimo singolo “Io sono bella” ha raggiunto in pochissimo tempo, il podio conquistando il primo posto della classifica.