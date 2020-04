Donatella Rettore dopo l’intervento, “Non morirò, almeno non subito…”

Sono passate alcune settimane dall’annuncio shock che Donatella Rettore aveva fatto a tutti i suoi fans. Dopo un esame istologico andato, purtroppo, male, era necessario sottoporsi ad un nuovo intervento il prima possibile. Un tumore, infatti, rischiava di portare gravissime conseguenze alla vita della cantante. Oggi che tutto è finito bene, la Rettore pubblica un post di ringraziamento sui social. Vediamo cos’ha scritto.

Donatella Rettore, l’incubo del tumore

Annunciare, in piena emergenza Coronavirus, di essere malata di tumore e di avere necessità di un intervento chirurgico urgente ed importante non è roba semplice. Eppure è ciò che è toccato a Donatella Rettore un paio di settimane or sono. Un’operazione che non sarebbe stata, tra l’altro, la prima ma che avrebbe seguito un primo intervento i cui esiti non sono stati favorevoli.

Inutile dire che l’annuncio social ha scosso profondamente tutti i fans della Rettore che hanno saputo starle molto vicini con commenti e post di solidarietà ed affetto. La salute, tra l’altro, è stato sempre un punto debole della cantante che, a tal proposito, si è aperta con i fans da pochissimo tempo. Pare, addirittura, che i problemi più seri che l’avrebbero portata quasi alla morte risalgano addirittura agli anni Novanta.

Intervento brillantemente superato

Lasciati i fans con la promessa che sarebbe tornata più forte di prima, Donatella Rettore si è dedicata interamente alla sua salute e si è già sottoposta al fatidico intervento. Stavolta sembra che tutto sia andato alla perfezione e ad annunciarlo è stata proprio lei sui social con un bellissimo post ricco di gratitudine verso chi le è stato vicino.

“Mi hanno detto che non morirò, almeno non subito”, esordisce. Poi prosegue “Quella battaglia l’abbiamo vinta” riferendosi, naturalmente, al tumore. Inevitabile, quindi, il ringraziamento al team di medici che l’ha seguita in un momento difficile dato che accanto a questa battaglia i medici stanno combattendo una dura guerra contro il Covid-19. Un caloroso “Vi voglio bene” chiude il post.

I commenti a queste parole non si sono fatti attendere. Tutti i fans si sono complimentati con Donatella Rettore che ha ricevuto un messaggio super affettuoso anche da Mara Venier che ha postato, tra i commenti, un bel “Te voio ben”.