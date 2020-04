Federica Panicucci dopo lo stop a Mediaset svela la sua fissazione: “Lo faccio di continuo…”

Federica Panicucci a casa dopo lo stop a Mattino 5

Da circa tre settimane Federica Panicucci è costretta a rimanere a casa non solo per l quarantena ma anche perché Mediaset ha deciso di affidare la conduzione di Mattino 5 solo a Francesco Vecchi. Infatti il suo collega nelle due ore a disposizione si occupa esclusivamente dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Quindi la professionista toscana stra trascorrendo questi giorni nella sua abitazione milanese al fianco dei suoi due figli e del compagno Marco Bacini. Nel nuovo numero del magazine Novella 2000 è contenuta una sua intervista dove parla del momento che sta attraversando lei e l’Italia, ma anche delle sue manie.

La conduttrice Mediaset fissata con le pulizie

Intervistata dal periodico diretto da Roberto Alessi, Federica Panicucci si è detta felice di passare molto tempo al fianco dei suoi due figli adolescenti, nati dal matrimonio con Mario Fargetta, e insieme al nuovo compagno Marco Bacini. Visto il momento di pausa a Mediaset, la professionista si dedica a cucinare per la famiglia e trascorre molto tempo a pulire il suo appartamento.

“Faccio pulizie accurate tutte le mattine…Sono letteralmente fissata con le pulizie…”, ha precisato la collega di Francesco Vecchi. Quest’ultima, inoltre, per smaltire le calorie accumulate fa tanta attività fisica ogni giorno: “Tutti i pomeriggi faccio un po’ di tapis roulant e qualche esercizio a terra…”.

Federica Panicucci ammette di non essere più uscita da casa

Nel corso della lunga intervista il giornalista del periodico Novella 2000 ha chiesto a Federica Panicucci se esce di casa a fare la spesa o per pagare bollette o cose del genere. A quel punto la padrona di casa di Mattino 5 che potrebbe tornare verso la fine di aprile o maggio 2020 ha risposto così: “Non esco mai…Fortunatamente ho fatto una spesa abbondante e non devo uscire per acquistare nulla…”.

Quindi la professionista toscana, il compagno Marco Bacini e i due ragazzini stanno rispettando alla lettera le norme emanate dal Governo per combattere l’epidemia di Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia.