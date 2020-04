“Non sembra lei…”: Maria De Filippi casalinga, la conduttrice è ‘disperata’ (FOTO)

Maria De Filippi in queste settimane di quarantena, dopo la sospensione di Uomini e donne si è data alle faccene domestiche, diventando così una cosiddetta “casalinga disperata”.

Ebbene si anche l’amatisisma regina della tv stira e lava a terra come qualsiasi donna. Insomma, una veste davvero inedita per la conduttrice che ultimamente pare aver avuto anche dei seri problemi con Mediaset. Maria si è mostrata sul suo profilo Instagram ufficiale, gestito dal suo staff alle prese con il ferro da stiro.

Maria De Filippi alle prese con le faccende domestiche

Nessuno ha mai visto Maria De Filippi fare le faccende di casa. Questo possiamo dirlo è davvero uno scatto inedito, postato dal suo staff, molto probabilmente a sua insaputa. Chi la segue in tv sa benissimo che lavora sempre nel poco tempo libero che le rimane, lo dedica in particolar modo allo sport. Di sicuro, a casa avrà una donna che si occupa delle faccende domestiche ma visto il momento di assoluta emergenza è costretta a fare tutto da sola.

Solitamente Maria De Filippi non mostra mai la sua vita privata ed è sempre molto riservata soprattutto sui social. In tanti, però, si sono chiesti come trascorre le giornate di quarantena e ora sembra essere arrivata la risposta. Possiamo dirlo apertamente, la moglie di Costanzo è davvero una donna di casa. (Continua dopo la foto)

La conduttrice di Ued lascia Mediaset?

Maria De Filippi potrebbe lasciare Mediaset. Questa è l’indiscrezione che sta circolando da alcune ore sui social e sta facendo preoccupare i fan della conduttrice. A quanto pare, la decisione di sospendere alcuni programmi sulla rete tra cui Avanti un altro di Paolo Bonolis, ha fatto molto arrabbiare la conduttrice che si è schierata dalla parte del collega.

Infatti, le registrazioni del trono classico e over dovevano andare in onda fino al 23 marzo ma improvvisamente sono state bloccate già il 16. Per quale motivo?

Secondo alcune voci di corridoio, sembra che la De Filippi sia stata lei a far interrompere improvvisamente le puntate del programma pomeridiano. Questo per solidarietà al collega Bonolis e contro il volere di Piersilvio. Da questa scelta sarebbero nati anche altri diverbi che potrebbero portare anche ad un addio di Queen Mary da Canale 5.