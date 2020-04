Capre in giro per la città: le strade deserte attirano gli animali

Da quando le vie di ogni cittadina o paese sono vuote per l’emergenza coronavirus accade di tutto e i più. Abbiamo parlato di scimmie a zonzo per l’India, o di puma che spaventavano i residenti di un quartiere, e stavolta ad invadere le strade sono stati degli ovini.

Delle capre in giro per la città sono state filmate in un paese del Galles. Centinaia di animali padroni di quelle strade vuote e desolate, a causa della quarantena obbligatoria. Ovviamente le riprese dei residenti sono state postate sul web, e quantomeno hanno fatto ridere gli utenti.

Capre in giro per la città: fuga improvvisa da un parco nazionale

I residenti di una cittadina gallese hanno dichiarato ai media locali che un branco di oltre 100 ovini ha approfittato del blocco del coronavirus per invadere i loro quartieri e mangiare le loro piante. Le capre in giro per la città erano davvero incorreggibili. Ma da dove saranno sbucate fuori?

Secondo le supposizioni della gente del posto, siamo a Llandudno, si trattava all’incirca di 122 capre del Kashmir. Pare che le stesse provenissero dalla loro casa nel parco nazionale del Great Orme. Non hanno avuto remore dunque ad avventurarsi nelle strade della città, che attualmente si presentano tristi, senza presenze umane a causa della pandemia di COVID-19.

Quali danni avranno arrecato queste capre imbizzarrite?

I residenti hanno detto che le capre in giro per la città hanno banchettato con siepi e altre piante. Dunque molti giardini si presentano attualmente a soqquadro e da rimettere in ordine.

Un portavoce della polizia del Galles del Nord ha spiegato che di più non possono fare. Secondo infatti quanto prevedono le autorità del posto, quasi sicuramente le capre alla fine si stancheranno di fare baldora in quel modo e dunque abbandoneranno la città da sole. Per questo motivo, e a fronte di altri tipi di esigenze ora primarie in città, le autorità fanno anche sapere che gli ufficiali non risponderanno alle chiamate non di emergenza sui trasgressori di animali.

Oltre a dare notizia delle capre in giro per la città i media locali, i residenti hanno postato alcuni video sui social. Gli utenti di tutto contro hanno risposto con sane e genuine risate e con commenti allegri. Quantomeno ogni tanto viene fuori un aneddoto bizzarro in mezzo a tante news tragiche riportate quotidianamente sul coronavirus.