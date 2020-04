Barbara D’Urso, più di 80mila firme contro di lei (Video)

Una scelta di Barbara D’Urso a Live: Non è la D’Urso non è andata proprio giù ai telespettatori. Moltissimi sono coloro che, davanti alla televisione, si sono sentiti indignati per quanto visto sollevando il caso anche sui social e sul web in generale. Il risultato è una vera e propria petizione contro Barbara D’Urso.

La richiesta è molto chiara: ottenere la cancellazione di tutti i programmi della conduttrice dal palinsesto Mediaset. Come andrà a finire? Lo scopriremo ma nel frattempo vediamo com’è iniziato tutto.

Barbara D’Urso, cosa ha scatenato l’inferno

Che ci sia una corrente di telespettatori che non ama particolarmente Barbara D’Urso e i suoi programmi non è una novità. Ciò che, però, è successo domenica sera a Live: Non è la D’Urso ha dato modo a tanti di sollevare un vero e proprio polverone. Tutto ha avuto inizio quando in diretta tv la conduttrice ha recitato, insieme a Matteo Salvini, l’Eterno Riposo dedicandolo a tutti i deceduti per l’epidemia da Coronavirus. (Clicca qui per il video)

Un gesto che ha fatto sobbalzare sulla sedia tutti quanti e che ha dato vita ad una raccolta firme sul sito change.org denominata CancellareIProgrammiDellaDurso. Le motivazioni che hanno spinto a quest’iniziativa sono chiaramente spiegate, “Purtroppo sappiamo la caratura culturale dei suoi programmi, ma questa volta ha superato il limite invitando in diretta Salvini e pregando in diretta insieme a lui”.

Poi si prosegue “Ricordiamoci che l’Italia è un paese laico e che abbiamo i nostri luoghi di culto e sacerdoti”. La considerazione finale è che Barbara D’Urso avrebbe fatto questa mossa per impressionare il pubblico più anziano rafforzando il suo programma definito “indegno culturalmente”.

Come sta andando la petizione

Nonostante non siano passate troppe ore dal lancio della petizione, sono parecchie le firme raccolte fino a questo momento. Più di 83 mila firme in poco più di 24 ore. La richiesta, come si evince dal titolo della petizione, è quella di cancellare dalle programmazioni Mediaset tutti i programmi condotti da Barbara D’Urso.

Persino Paolo Bonolis ha commentato l’accaduto riferitogli dalla moglie il lunedì mattino. Divertentissimo il commento della donna che ha riferito così quanto successo, “Secondo me stanno cercando di soppiantare il Santo Padre. Vuole impossessarsi anche del Vaticano, non solo di Canale 5”. Come finirà? Staremo a vedere!